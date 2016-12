El MEH, uno de los museos más influyentes en las redes sociales, según el índice 'Klout'

30/12/2016 - 12:13

El Museo de la Evolución Humana (MEH), con sede en Burgos, es uno de los museos más influyentes de España en Internet, según el índice o ranking 'Klout', una medida de la influencia de una persona o una marca en internet.

BURGOS, 30 (EUROPA PRESS)

Este servicio elabora una lista de los mayores 'influencers' en España y en el apartado relativo a los Museos el MEH figura en séptima posición, por detrás de instituciones como el Guggenheim, el Reina Sofía o el Prado y por delante de La Casa Encendida, el Musac o el Museo Carmen Thyssen.

Eso es lo que se desprende de la última lista http://topinfluencers.es/?activity_id=71 aparecida en la página topinfluencers.es, una web dedicada a ofrecer datos sobre el Klout Score.

'Klout' es un servicio web que, mediante un índice llamado 'Klout Score', mide el grado de influencia de una persona o una marca en las redes sociales. Para determinar el klout score de una persona este servicio web analiza más de 400 parámetros distintos de las siete redes sociales más importantes y asigna una puntuación entre 1 y 100 a los usuarios.

Actualmente el índice promedio en 'Klout' es de 40. Los usuarios que están por encima del 63, como es el caso del MEH, que cuenta con 65,12, son sólo el cinco por ciento del total y se consideran como un 'influencer'.

No es un índice cuantitativo que mida el volumen de contenidos generados o de seguidores de una persona, mide la capacidad de influir que tiene al transmitir sus contenidos. Usuarios con miles de fans en facebook o twitter pero cuyos contenidos no sean compartidos ni interaccionen con ellos (Me gusta, RT, Respuestas etc.) no tendrán un 'Klout Score' alto y en cambios otros con menos contactos pero cuyos contenidos se expandan por la red al ser compartidos y comentados pueden tener índices muy altos.

Por lo tanto, la posición que se ocupa en este índice no depende de la cantidad de seguidores, ni de fans que posea una persona, sino de su interacción social. Una cuenta de Twitter con 100 seguidores activos, puede tener un índice de 'Klout' mayor que una que posea 10.000.