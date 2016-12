PP denuncia que no se realizan implantes cocleares en Hospital de Albacete desde el mes de mayo y pide explicaciones

30/12/2016 - 12:26

La portavoz del Partido Popular en la región, Carmen Riolobos, ha pedido explicaciones "inmediatas" al presidente regional, Emiliano García-Page, después de que un otorrino haya denunciado ante la Gerencia del Hospital de Albacete la paralización, desde mayo de este año, de los implantes cocleares.

TOLEDO, 30 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Riolobos, que ha mostrado a los medios dicha denuncia que ha sido remitida a la Gerencia de este hospital, ha asegurado que los profesionales "están recibiendo presiones para que no se prescriban estos implantes" y, lo que a su modo de ver es "más grave", se ha dado instrucciones para que esta operación no se le haga a un niño con Síndrome de Down, si en lista de espera hay otro niño sin "esta situación", o priorizar a los demandantes nacionales frente a los extranjeros.

La portavoz de los 'populares', que ha pedido explicaciones "inmediatas" a García-Page, ha asegurado que el Gobierno regional está obligado a poner cartas en este "gravísimo" asunto, por el que se está "torciendo el brazo del criterio técnico de los profesionales".

"No se puede anteponer el dinero y los recursos económicos a la recuperación de la salud de las personas. ¿Acaso esto no son recortes?", ha preguntado Riolobos.

AÑO PERDIDO

En otro orden de cosas, la portavoz del PP ha vuelto a hacer un balance de gestión del Gobierno de García-Page en este 2016, reiterando que ha sido un año perdido y alertando de que el 2017 2 "será peor".

Y es que este ejercicio que está a punto de finalizar, según Riolobos, ha estado caracterizado por el "fracaso" del pacto con Podemos, por tener un Gobierno "más quemado que la pipa de un indio" y por lastrar las políticas de Mariano Rajoy. "En lugar de tener efecto multiplicador ha tenido efecto negativo", ha lamentado.

Ha lamentado, igualmente, que Castilla-La Mancha haya sido "piedra de escándalos", con los incendios de las plantas de Chiloeches, de Seseña y con el brote de legionela de Manzanares, añadiendo en estos tres casos, en los que se ha puesto en riesgo la salud y la seguridad de los ciudadanos y de los que se pueden derivar responsabilidades penales, nadie del Gobierno regional ha asumido responsabilidades.

"¿Quién está contento con lo que esta pasando en Castilla-La Mancha?. No hay ningún colectivo que salga a decir que bien lo está haciendo Page", ha lamentado Riolobos, que ha añadido que las palabras "moción de censura, de confianza y adelanto electoral", han sido también protagonistas este año en la región, lo que refleja, a su modo de ver, que el "Gobierno está abrasado en un fuego de fracasos, errores y naderías".

"Page sigue enredado en su problemas y en sus ambiciones personales. Lo que ocurra en Castilla-La Mancha le aburre soberanamente, porque la región es para el segundo plato", ha criticado.

En este punto, a preguntas de los medios, ha dicho que la prórroga de los presupuestos del 2016, que publica este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, es "el mejor exponente del pacto de perdedores" entre Podemos y García-Page, que "está más pendiente de su futuro político y el de su partido que de la situación de esta tierra", ha concluido.