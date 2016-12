Tenerife será el escenario del último capítulo del año de la serie animada de Fundación ONCE

30/12/2016 - 12:34

La pandilla de 'On Fologüers', la serie animada de Fundación ONCE, protagoniza este 31 de diciembre las campanadas de fin de año en una Nochevieja repleta de emociones y recuerdos en la que no todo saldrá como esperaban. En este último capítulo del año, que se estrena mañana sábado con el título 'Back to the Nochevieja', María y sus amigos viajarán hasta Canarias para cumplir su sueño.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 (EUROPA PRESS)

La Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife ha sido el escenario elegido en esta ocasión para despedir el año por todo lo alto. Hasta allí viajarán los protagonistas de la serie en un último intento por salvar la Nochevieja y sabremos si María puede por fin cumplir su sueño de que España entera se tome las uvas sin atragantarse.

Con esta serie, que se distribuye a través de Internet y redes sociales, Fundación ONCE pretende promover la normalización de las personas con discapacidad y mostrar la discapacidad sin que se hable de ella, en esta ocasión tomando como argumento la celebración de la Nochevieja. En este nuevo capítulo la serie hace un guiño a Ilunion, el grupo de empresas de la ONCE y su Fundación, que también ha colaborado en su realización.

Los personajes de la serie, que consta de ocho capítulos, son jóvenes con y sin discapacidad que desarrollan su vida en distintos entornos y protagonizan tramas a través de las que conocemos las barreras sociales y arquitectónicas a las que deben hacer frente en su día a día.

"Reflejamos en cada uno de los capítulos el concepto del diseño para todos. Trasmitimos con una sonrisa valores como la solidaridad, el compromiso, el compañerismo, que llevados a nuestro día a día nos permiten lograr la inclusión de las personas con discapacidad", explica José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE.

Solo resta un último capítulo de 'On Fologüers', una serie en la que "hemos ido viendo cómo cada personaje consigue sus objetivos, haciendo una denuncia constructiva y con humor de situaciones concretas que se encuentran las personas con discapacidad", comenta el director general.

El éxito de esta iniciativa ha llevado a sus impulsores a pensar en nuevas historias en las que seguir apostando por construir un mundo mejor para todos a través del humor. La serie se emite en los canales de redes sociales de Fundación ONCE: Twitter (https://twitter.com/Fundacion_ONCE), Facebook (https://www.facebook.com/fundaciononce/) y YouTube (https://www.youtube.com/user/FundacionONCE). También puede accederse a ella a través de la web de Fundación ONCE (https://www.fundaciononce.es/).