La Diputación aprueba los presupuestos para 2017 con la abstención de C's e IU y el único rechazo del PP

30/12/2016 - 12:52

La Diputación Provincial de Huelva ha aprobado este viernes con los votos favorables del PSOE, la abstención de C's e IU y el voto en contra del PP, los presupuestos para 2017 que, según el equipo de gobierno, están "marcados por el municipalismo, la inversión y las políticas sociales".

HUELVA, 30 (EUROPA PRESS)

La cifra de las cuentas provinciales incluye tanto el presupuesto de la Diputación --131.561.631 de euros--, como el del Servicio de Gestión Tributaria --14'3 millones de euros--, y el Patronato Provincial de Turismo --1,6 millones--.

Para el portavoz del equipo de gobierno, el socialista José Luis Ramos, se trata de "un muy buen presupuesto para esta provincia", marcado por la "apuesta por el municipalismo, donde casi el veinte por ciento de los recursos del presupuesto van directamente a los municipios. Por las políticas sociales, con casi el 25 por ciento de los ingresos destinados a políticas sociales, y con una apuesta por la inversión, subiendo la inversión en carreteras casi un 75 por ciento".

Otro de los aspectos destacado por Ramos es la reducción de la deuda, "gracias a la gestión responsable que esta corporación viene haciendo año tras año". En los últimos tres años y medio se ha reducido, según el portavoz del grupo socialista, en casi cincuenta puntos porcentuales la deuda, pasando de un 121 por ciento al 75 por ciento actual de endeudamiento.

Por su parte, el vicepresidente de Hacienda y Administración de la Diputación de Huelva, José Fernández, ha señalado que "partimos con un superávit de inicio de 4'3 millones de euros, ya que como el Gobierno central aún no ha dicho cuál va a ser la aportación de los tributos del estado, hemos hecho un presupuesto entendiendo y esperando que el gobierno de Mariano Rajoy no siga castigando a esta provincia y no siga quitando aportaciones de los tributos, como ya sucedió en el presupuesto anterior en el que se nos redujo en casi dos millones de euros la aportación de los impuestos del Estado".

Más de 18 millones de euros, lo que supone el 14,2 por ciento del presupuesto, destinará la Diputación directamente a los ayuntamientos a través de subvenciones, concertación, inversión, empleo, servicios sociales, planes de eficiencia energética, apoyo a iniciativas culturales y planes deportivos, y colaboraciones a través de convenios con las distintas entidades locales.

Asimismo, se mantendrán los planes de empleo que "han demostrado ser necesarios y eficaces a la hora de crear empleo y proteger a los que aún no se han beneficiado de la recuperación y más necesitan el estado de bienestar".

Diputación volverá a poner en marcha un Plan de Empleo, dotado con un millón de euros, para activar la ocupación en los municipios, y un Plan de Emergencia Social, dotado con otro millón de euros, para ayudar a las personas que continúan pasando dificultades.

En cuanto al capítulo de inversiones, el presupuesto cuenta con una partida inicia de 8'9 millones de euros, un nueve por ciento más con respecto al año anterior, y que podría aumentar su cuantía en el mes de marzo con la aportación procedente de los remanentes de tesorería.

Inicialmente se destinará 1'9 millones de euros para las carreteras de la provincia, 5'5 millones para el PFEA, 470.000 euros para caminos rurales, y 375.000 euros para renovar las pistas del Estadio Iberoamericano de Atletismo, entre otras cuestiones.

José Fernández también ha destacado "la apuesta de la Diputación por creer en las personas y por las políticas sociales". En este sentido, ha señalado que el presupuesto de 2017, en materia de Servicios Sociales, se incrementa un 8,5 por ciento, superando los 24 millones de euros. A ello hay que sumar los diez millones que se destina al personal al frente de los Servicios Sociales Comunitarios, la Ayuda a Domicilio, drogodependencias y prevención social.

Por último, el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, también ha querido valorar estos presupuestos y se ha mostrado "muy satisfecho, no solo de éste, sino de los anteriores, ya que desde que soy presidente hemos ido rebajando la deuda de forma considerable, y no es fácil dar superávit como lo da esta Diputación".

Caraballo ha destacado el mantenimiento de los planes de empleo, las ayudas a la inversión, el apoyo a los municipios y la aportación para las carreteras de la provincia.

También se ha referido a la conmemoración del 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos, que está presente en los presupuestos del próximo año, incluyendo una partida de 880.000 euros que se repartirán entre las diferentes actividades programadas. El presidente ha pedido que "al igual que otras instituciones como la Junta de Andalucía o empresas privadas apoyarán este evento, el Gobierno Central haga lo mismo y ponga su granito de arena para esta importante conmemoración".

LA OPOSICIÓN CRITICA LA FALTA DE DIÁLOGO

Los tres grupos de la oposición han coincidido en señalar la "falta de diálogo" del equipo de gobierno de la corporación a la hora de aprobar los presupuestos. Así, el viceportavoz del PP en la Diputación, que ha sido el encargado de defender la postura en el pleno, ha señalado que "el PSOE, que tanto critica las mayorías absolutas cuando no las tiene, ha aplicado hoy el rodillo de su mayoría absoluta en la Diputación para aprobar unos Presupuestos en los que no ha contado con los grupos políticos ni con los alcaldes de esta provincia, dando así la espalda a las necesidades de los pueblos y las comarcas de Huelva".

En este sentido, Doblado ha indicado que el PSOE ha presentado los Presupuestos en el Pleno de hoy "sin que los conozcan los alcaldes y alcaldesas ni los agentes sociales y económicos y dando apenas tres días para que los grupos políticos pudieran analizarlos". Así "es muy difícil que podamos apoyar unos presupuestos que son desconocidos para esta provincia".

El portavoz de IU en la Diputación, Pedro Jiménez, ha señalado que son "unos presupuestos calcados de años anteriores y continuistas en los que el peso de la inversión es mínimo" por lo que el pago de la deuda y sus intereses supone "el 10 por ciento del presupuesto mientras que el capitulo de inversiones no llega ni al siete por ciento".

Jiménez ha señalado que los presupuestos "no dan respuesta a las necesidades de la provincia de Huelva y además se han hecho sin ningún tipo de participación en la elaboración de los mismos, por lo que ni si quiera los coordinadores de área han comparecido para explicar cuales son sus planes ni cuenta con informe del Consejo Económico y Social provincial".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la institución provincial, Ruperto Gallardo, ha lamentado que los presupuestos de la Diputación Provincial para el año 2011 "sean unas cuentas continuistas" y ha criticado que "no se hayan dialogado con el resto de grupos de la cámara provincial" ya que "se debería haber buscado un mayor grado de consenso y negociación".

Al respecto de las cuentas, Gallardo ha asegurado que "no entendemos las prisas por aprobar los presupuestos el 30 de diciembre, cuando es solo un paso previo y la aprobación definitiva se hará ya en 2017, por lo que no se cumplirán los plazos legales". En opinión del diputado de C's, "no se recogen partidas para algunas mociones, que con más diálogo se podían haber contemplado" y en este sentido, ha sugerido que "se deberían tener en cuenta las aportaciones del Consejo Económico y Social".