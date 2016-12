Aguirre sí tomaría "medidas restrictivas" con contaminación pero acusa a Ahora Madrid de creerse "más listos que la OMS"

30/12/2016 - 13:08

La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha reiterado que "no le temblaría el pulso" al tomar medidas restrictivas para reducir la contaminación pero ha criticado que el Gobierno Municipal baje los límites y cambie la ley, "creyéndose más listos que la OMS".

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado Aguirre durante su visita de este viernes a la Asociación Gremial del Taxi, en la que ha tratado asuntos del sector y ha criticado al Gobierno Municipal por su gestión de los protocolos de contaminación y por convertir una medida "excepcional" en algo "habitual".

Aguirre ha señalado que tras estas medidas del Ayuntamiento existe una "concepción ideológica" que pretende promover una ciudad "sin coches". "A mí me parece muy bien que la gente opine que la ciudad tiene que ser sin coches, pero no todos los ciudadanos lo piensan y yo no lo comparto", ha reiterado.

Sobre el comentario que Aguirre hizo en referencia a su imposibilidad de salir de casa y encontrase "atrapada" debido a que "todos los coches de su familia son de matrícula par", la portavoz ha aclarado que pretendía visibilizar que "como muchos madrileños", tampoco pudo irse de vacaciones.