PP-A pide a Díaz que en su mensaje de fin de año aclare si en 2017 "va a estar en Andalucía o en excursiones nacionales"

30/12/2016 - 13:14

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Patricia del Pozo, ha reclamado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que en el mensaje de fin de año que ofrece este viernes aclare a los andaluces si durante el 2017 "va a estar de verdad en Andalucía" o si bien "se va a dedicar a las excursiones nacionales".

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Del Pozo ha solicitado así a la presidenta socialista que despeje, en el tradicional mensaje de esta noche, las dudas sobre su futuro político.

"Le pediría que anuncie esta noche que de verdad el próximo año va a estar centrada en Andalucía, que va a tomar la decisión y que le diga a los andaluces qué plan tiene, si se va a centrar definitivamente en Andalucía o se va a dedicar a las excursiones nacionales", ha sostenido la popular.

Así, ha considerado que Susana Díaz debe aclarar cuál será su futuro "para saber a qué nos enfrentamos en el 2017" porque mientras esto ocurre "en Andalucía estamos desatendidos". "No se atienden las políticas públicas, no se ejecuta el presupuesto, la gente ha tenido que salir a la calle a denunciar que la sanidad no funciona y pidiendo que se les haga caso y se pongan en marcha los servicios públicos", ha abundado.

Además, Del Pozo ha señalado que también el Parlamento "le recuerda día a día a Susana Díaz que saque adelante iniciativas y que gobierne de una vez en Andalucía".

Para el PP-A, la presidenta de la Junta en su mensaje de esta noche "debe aclararnos qué va a hacer, y si decide gobernar Andalucía, que se ponga inmediatamente las pilas, escuche a la gente y haga las políticas públicas que tiene que hacer", ha zanjado la diputada popular.