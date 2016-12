Prohens acusa a Armengol de convertir las instituciones "en la casa de los líos"

30/12/2016 - 13:20

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Marga Prohens, ha acusado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de "convertir el Parlament y las principales instituciones de Baleares en la casa de los líos".

PALMA DE MALLORCA, 30 (EUROPA PRESS)

"El desprestigio inédito de las instituciones que estamos viviendo en Baleares tiene un nombre y apellidos: Francina Armengol, no es Podemos, no es Xelo Huertas ni es Jarabo", ha insistido Prohens durante una rueda de prensa en el Parlament en la que ha repasado las actuaciones del Govern a lo largo de 2016.

El balance del año que termina, ha dicho Prohens, "no puede ser positivo": "Basta mirar las noticias", ha apuntado.

Para los 'populares', Francina Armengol ha convertido las instituciones "en la casa de los líos": "Líos en el Parlament, en los presupuestos, lío permanente", ha insistido Prohens, que ha responsabilizado a Armengol porque "eligió quiénes eran sus compañeros de viajes" y ha "consentido" a Podemos "no entrar en el Govern y marcar desde fuera el ritmo de este Ejecutivo".

Además, la portavoz 'popular' ha mantenido que los partidos que firmaron los 'Acords pel canvi' son "incapaces de elegir substituto para Huertas" y ponen de manifiesto "luchas internas y desavenencia constante desde el principio de la legislatura": "Entonces los protagonistas fueron las sillas y un año y medio después volvemos a hablar de sillas", ha incidido.

Para Prohens, la "tónica del pacto" ha sido la "discrepancia" en temas como los presupuestos, modelo educativo o de salud o la facultad de Medicina. Por ello, ha descrito un Govern "dedicado a intentar apagar fuegos en el equilibrio de los socios" y que "hace de oposición a la oposición".

CENSURA LA GESTIÓN DE ARMENGOL

Además, la portavoz ha considerado que Armengol "gobierna para minorías" "desde el sectarismo" y "se olvida de que no es la líder de la oposición".

En este sentido, ha recordado que al llegar al Govern, Armengol "hizo lo fácil, derogar la ley de maternidad, ley agraria y otras leyes" del PP pero "es incapaz de construir con sus socios".

Además, ha censurado la "desobediencia al mandato del Parlament" por la elección de Juli Fuster, pareja de la consellera de Salud, Patricia Gómez, para dirigir el IbSalut, lo que el PP considera un "grave caso de nepotismo".

Por otro lado, Marga Prohens también ha deplorado que los partidos que forman o apoyan el Pacto "se dedican a hacer comisiones de temas que ya están juzgados para seguir generando titulares".

"DESPRESTIGIO" DE LAS INSTITUCIONES

Otras muestras del "desprestigio" a las instituciones este 2016, a juicio del PP, son "no escuchar" al Consell Consultiu, la "purga política" en la Abogacía y los cambios en el Govern, en particular el cese de Esperança Camps.

Además, Prohens ha reprochado a Armengol que "no le queda más remedio que mantener a Vicenç Vidal", cuya gestión, asegura, es "discutida" pero hay "una presidenta que no controla, es lo que pasa cuando tienes un Govern de cuotas": "Nunca podrá destituirlo mientras no tenga permiso de MÉS per Mallorca", ha protestado.

OTROS TEMAS

Finalmente, Prohens ha deplorado que siguen "sin solucionar temas caudales" como la propuesta del nuevo Régimen Especial para Baleares (REB), el alquiler turístico, cuyo último decreto "ha creado malestar en todos los sectores", o leyes "para consolidar la recuperación económica".

Además, el PP considera un "error" no promocionar el producto turístico de verano de Baleares para el año que viene y ha criticado la subida de impuestos o la creación de nuevos tributos.

Otras críticas del PP hacia el Govern han estado relacionadas con la renta garantizada por no destinar las cantidades que se anunciaron, la devolución de 3.000 tarjetas sanitarias en lugar de 20.000 y el Plan antidesahucio del que los 'populares' no han "vuelto a oír hablar".

Por otro lado, para 2017 el "reto" será, según Prohens, avanzar en un nuevo modelo de financiación.