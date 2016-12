Plataforma contra el silo envía al CSN un estudio "que demuestra que los terrenos no son seguros"

30/12/2016 - 13:19

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha enviado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un estudio que, a su juicio, "demuestra que los terrenos --del Almacén Temporal Centralizado (ATC)-- no son seguros para albergar el almacén nuclear".

CUENCA, 30 (EUROPA PRESS)

"Parece que cuatro de los cinco consejeros del pleno del CSN, no quieren asumir que los terrenos no son adecuados y se sigue evaluando el proyecto del ATC. Por eso, la Plataforma le envía esta mañana un estudio que demuestra que los terrenos no son seguros para albergar el almacén nuclear", han expresado en un comunicado desde la Plataforma.

De este modo, indica la Plataforma, "cinco años después, el proyecto del cementerio nuclear está triplemente bloqueado", a lo que se añade que "los terrenos no son adecuados" y han dejado "de tener utilidad, pues las centrales nucleares han optado por los almacenes individuales (ATI) junto a sus reactores".

"El 30 de diciembre de 2011, el Consejo de Ministros designaba para albergar el ATC al cuarto candidato en puntuación: Villar de Cañas y sin realizar una evaluación previa de los terrenos. Cinco años después, el proyecto sigue sin arrancar, sin ningunos de las numerosas autorizaciones y con la ciudadanía cada vez más opuesta", han reiterado desde esta plataforma.

Los bloqueos administrativos al proyecto, según la Plataforma, son la "protección de la zona a través de la figura denominada Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA); la paralización de la declaración de impacto ambiental (DIA) en el Ministerio de Agricultura Pesca Alimentación y Medio Ambiente; y la anulación del plan de ordenación municipal (POM) de Villar de Cañas".

La plataforma rechaza que el Gobierno sea "incapaz de asumir la realidad y suspender definitivamente el proyecto" "Este Gobierno ha dejado de tener interés por gestionar los residuos nucleares y solo ve en el proyecto del ATC una oportunidad para hacerse con el control de las importantes sumas de dinero público que lleva aparejado", ha declarado María Andrés, ganadera y portavoz de la plataforma. "Mientras pueda seguir adjudicando contratos, este gobiernos no dará el portazo al ATC", ha concluido Andrés.

Además, la plataforma asegura que "un número reducido de personas a los que les perjudica la paralización del proyecto del ATC, compuesto por el alcalde de Villar de Cañas, dos empresarios y la abogada que han contratado, ha recurrido la declaración de la ampliación de la ZEPA de El Hito". Hasta aquí, la Plataforma "poco tiene que decir, pero sí quiere denunciar que se pretendan defender intereses legítimos mediante la difusión de falsedades, como que los residuos nucleares se están enviando a Francia o que los agricultores de la comarca se oponen a la declaración de la ZEPA".