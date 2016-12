Aprobadas las cuentas tras rechazar PSOE, PP y Ciudadanos las enmiendas de Foro, IU y Podemos

30/12/2016 - 13:26

El Pleno del Parlamento asturiano ha aprobado este viernes el dictamen final del proyecto de Presupuestos para 2017 que permitirá a la región contar el próximo ejercicio con unas cuentas que ascienden a 4.226 millones de euros. Finalmente el grupo de Ciudadanos se ha sumado al PSOE y al PP para rechazar las más de 190 enmiendas parciales de Podemos, IU y Foro.

OVIEDO, 30 (EUROPA PRESS)

En la sesión de este viernes se han votado las enmiendas parciales presentadas por los grupos. Se ha hecho en diferentes bloques, tras la petición de Podemos y Foro al respecto y todas ellas han sido rechazadas. En último lugar se ha votado el dictamen final, que ha sido aprobado por los diputados de PSOE, PP y Ciudadanos, sumando así el apoyo de 28 parlamentarios, mientras que IU se ha abstenido y Podemos y Foro han votado en contra.

Los socialistas, a través de su diputada, Margarita Vega, ha hecho un repaso por las negociaciones y la tramitación parlamentaria de las cuentas y ha indicado que algunos tendrán muy difícil explicar su "virulento rechazo a estos presupuestos" , mientras que ha felicitado a quienes han sabido primar el interés de los asturianos por encima de los demás. Así, ha celebrado que Asturias "gane porque tendrá unos buenos presupuestos en 2017".

Vega ha insistido en destacar que el proyecto presupuestario ha estado abierto a las mejoras por parte de los grupos y ha lamentado que no todas las enmiendas presentadas constituyen mejoras de las cuentas asegurando que en este momento "ya no sirven las trampas dialécticas ni se soportan los cantos de sirena".

La diputada socialista ha sido especialmente crítica con la actitud de Podemos a los que ha comparado con "escolares enfurruñados" y ha lamentado que Podemos y Foro se hayan "autoexcluido" del pacto sobre las cuentas.

El diputado del PP Luis Venta Cueli, ha celebrado que con el acuerdo presupuestario su formación ha logrado "mejorar la vida de los asturianos". Refiriéndose a Podemos, IU y Foro como "los grupos del 'no'", ha asegurado que no haber llegado a un pacto habría sido "un castigo" para Asturias.

Especialmente crítico se ha mostrado con el parlamentario de Foro Pedro Leal, a quien le ha recriminado que "repita" los discursos de Podemos e IU hablando de intercambio de favores. "Es el discurso de los radicales, con respeto y cariño le digo que me sorprenden esas declaraciones", ha subrayado.

El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, ha recordado este viernes que para su grupo este presupuesto sigue teniendo muchas carencias, es continuista, inercial y se ajusta al marco que existe. No obstante ha argumentado que Ciudadanos Asturias es realista y por tanto en ese marco se han situado porque "están convencidos de que es mucho mejor que Asturias tenga un presupuesto antes de que siga prorrogado".

Así ha defendido la postura de su grupo que finalmente ha optado por aprobar unas cuentas en las que según García han podido influir con la orientación de algunas de sus partidas. "Sin ser el presupuesto ideal para nosotros creímos que merecía ser negociado para dejar nuestra huella en el mismo y así lo hemos hecho en el trámite de la ponencia". García ha asegurado que la negociación con el gobierno ha sido "abierta transparente y sin peajes que pagar"

CRÍTICAS DE PODEMOS

Desde el grupo parlamentario de Podemos han criticado duramente las cuentas y sobre todo el acuerdo entre socialistas y 'populares' para poder sacarlas adelante. Un pacto que han recordado "no aporta ni un sólo euro a una materia tan sensible como los Servicios Sociales y la vivienda".

Así, el diputado Emilio León, se ha referido a algunas de las 122 enmiendas presentadas por su grupo y rechazadas por los socialistas y ha indicado que todas ellas en cierran un símbolo, una cifra y un compromiso. "Una enmienda más o una enmienda menos si es relevante cuando habla de la vida de personas de carne y hueso", ha dicho.

Su compañera de bancada, Rosa Espiño, ha definido el presupuesto como "el cuchillo que corta el pan" y ha lamentado que una vez más PSOE y PP deciden "a quien les toca las migajas". Espiño ha resaltado otras cuestiones que han distanciado a su grupo del apoyo a las cuentas, como que por ejemplo su formación ha sido la única que ha propuesto aportar partidas para la lucha contra la desigualdad de género.

COLABORACIÓN DE IU

Desde IU, el diputado Ovidio Zapico, ha definido la posición de su grupo frente a las cuentas como de "colaboración crítica que se ve reflejada en las prioridades del gasto". Zapico ha defendido las 24 enmiendas de su grupo parlamentario, siete de las cuales han sido incluidas en la ponencia final y ha destacado que han logrado que la mitad de las enmiendas incorporadas al Presupuesto sean "de su puño".

No obstante ha considerado que "este presupuesto no es mejor que el de 2016 pero esperan que tampoco sea mejor que los de 2018" y ha lamentado que los socialistas hayan sucumbido a los cantos de sirena del PP.

En este sentido ha criticado que el acuerdo sobre el impuesto de sucesiones supone contar con 28 millones menos para Asturias, en un momento en el que hay que fortalecer sanidad, educación, carreteras, políticas de empleabilidad.... "La derecha asturiana aparcará la manida frase de infierno fiscal, pero tendrán que acostumbrarse a oírnos hablar de jardín fisca", ha dicho.

El diputado de Foro Asturias, Pedro Leal, ha sido el encargado de iniciar el debate de este viernes para defender las 61 enmiendas de su grupo que han sido rechazadas. Leal ha lamentado que el Presupuesto no tenga apenas diferencias al del pasado ejercicio manteniéndose inalterable en sus "caducados contenidos".

"Su aprobación este año no se puede explicar más allá que en términos de intercambios políticos", ha indicado Pedro Leal que ha asegurado que "no les extrañan los pactos y les dan el sí para gobernar bien pero nunca para mantener poltronas". "Hay otros pactos que necesita Asturias pero no los que sirven para mantener la decadencia de Asturias", ha añadido.