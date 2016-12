Oltra sobre Felip: "Los funcionarios tienen que estar respaldados pero otra cosa es que uno haya robado de la caja"

30/12/2016 - 14:36

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha afirmado, en relación con la situación de Josep María Felip, ex alto cargo de la Generalitat que reclama a la Administración el pago de su letrado tras ser absuelto de la pieza principal del caso Cooperación, que los funcionarios tienen que estar respaldados pero "otra cosa es que uno haya robado de la caja y quiera que le defiendan cuando, además, hay un conflicto de competencias porque la Generalitat está perjudicada".

Oltra se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por las quejas de Felip después de que la vicepresidenta indicara que "hay que tener la cara muy dura" para reclamar 15.000 euros de su defensa tras ser absuelto por el Tribunal Supremo. También se le ha interpelado por la ley que defiende su partido en relación con que se indemnice a funcionarios cuando su caso se archive o queden absueltos.

Al respecto, Oltra ha matizado que Felip está absuelto por el Supremo de la primera pieza de este procedimiento pero ha recordado que "todavía quedan dos" investigándose en el juzgado: "La primera era la más ligera pero todavía quedan dos temas gordos", ha apostillado.

Seguidamente, ha pedido no mezclar lo propuesto en las Corts --ley para defender a los funcionarios denunciados-- "con lo que se habla aquí" --en relación con Felip--.

Al respecto ha puntualizado que los funcionarios y directores de la Generalitat "se tienen que sentir respaldados con su gestión", pero "otra cosa es que uno haya robado de la caja y quiera que le defiendan cuando, además, hay conflicto de competencias porque está la Generalitat como perjudicada".

"En casos de corrupción --ha proseguido-- la primera perjudicada es la Generalitat y todos los valencianos, y hay un evidente conflicto". "Que la Abogacía no defendiera a directores nos lleva como consecuencia que ahora se nos reclamen 15.000 euros. Nos habría salido más barato si le hubiera defendido, aunque creo que no debió hacerlo por conflicto de intereses", ha agregado. "Lo que estamos impulsando --en las Corts-- no tiene nada que ver con defender a corruptos en las instituciones", ha manifestado.

Ha puesto como ejemplo que está al frente de una conselleria --la de Igualdad-- donde regularmente tienen que quitar la custodia a los padres de niños que están en peligro, en situación de desamparo o que son maltratados. "¿Y qué pasa? Que esos progenitores que no están contentos con la resolución de la conselleria, van y denuncian a la persona que ha tomado esa decisión", ha dicho.

Entonces, ha proseguido, "al director o técnico que ha hecho ese informe... ¿Le digo que se pague a su abogado? ¿Les parece lógico? No. Porque así provocamos que ese técnico o director se piense tres veces tomar una decisión que puede tener consecuencias en su vida". Este es un caso "diferente" al de Felip, ha aseverado.