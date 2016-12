Bomberos del Levante atenderán a los pueblos del Almanzora tras el cese del servicio por parte de Albox

30/12/2016 - 14:43

El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, ha afirmado este viernes que el Consorcio de Bomberos del Levante se encargará de auxiliar a los municipios del Valle del Almanzora afectados por el cese en la prestación de servicios de extinción de incendios del Parque de Bomberos de Albox después de que el pleno aprobara devolver las instalaciones a institución provincial y trasladarle la prestación; hechos por lo que la Diputación ha iniciado medidas de carácter administrativo que "pueden derivar en acciones legales".

ALMERÍA, 30 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa junto a la diputada provincial de Consorcios, Isabel Belmonte, el vicepresidente de la Diputación ha trasladado "un mensaje de absoluta tranquilidad" a los vecinos toda vez que ha recalcado que la prestación del servicio dependen del Ayuntamiento de Albox pese a que las instalaciones sean propiedad de la Diputación, que las tiene cedidas desde 1989.

Así, aunque ha mostrado su respeto por la decisión adoptada en el marco de la autonomía local del municipio, ha considerado que el acuerdo de pleno, con el que se rechaza de facto la aportación económica de 150.000 euros anuales de la Diputación, supone una desventaja para la localidad. "Es una operación que no veo buena para el municipio de Albox por ningún lado", ha dicho García, quien ha explicado que el Ayuntamiento deberá seguir abonando las nóminas de los bomberos incluidos en su relación de puestos de trabajo y decidir si mantiene o no a los que no forman parte de la plantilla de funcionarios.

Con ello, ha afeado la actitud del alcalde de Albox, Francisco Torrecillas, quien "sin hablar con Diputación ni el Consorcio de Bomberos del Levante" ha decidido "dejar de prestar una competencia que es propia del Ayuntamiento de Albox", para lo que se ha remitido al artículo 92.d. del Estatuto de Andalucía y al artículo 9.g. de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) para justificar que la prevención y extinción de incendios "se trata de una competencia municipal".

El vicepresidente, que ha calificado de "barbaridad" y "despropósito" que el propio alcalde convoque un pleno extraordinario y urgente para revocar un acuerdo de pleno y posteriormente vote en contra del mismo, se ha mostrado "abierto a un acuerdo" con el Ayuntamiento en los términos trasladados al Consistorio el pasado 16 de diciembre, en el que se ofrecía una aportación anual de 150.000 euros y un camión autobomba valorado en unos 350.000 euros.

"Aunque es una competencia municipal, la Diputación puede ayudar", ha dicho el representante de la Diputación, quien ha negado que se haya trabajado con dos documentos de acuerdo distintos o que se haya ofrecido algún tipo de acuerdo distinto al anteriormente descrito, pese a que el primer edil de Albox celebrara "el día antes de Nochebuena" con "una botella" y "carabineros" algún tipo de consenso "como puso en sus redes sociales".

Con ello, ha avanzado que una vez que se reciban las llaves de las instalaciones del parque la situación no tendrá "retorno" ni "posibilidad legal de firmar ningún convenio", con lo que se procederá a evaluar las instalaciones y a levantar acta oficial sobre el estado de las mismas. "Esperemos que al menos encontremos los grifos", ha apostillado.

SERVICIO A PETICIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

El vicepresidente ha asegurado que se va a "reforzar" el servicio de Bomberos del Levante para atender a los municipios del valle del Almanzora, si bien los ayuntamientos de la zona, que carecen de Consorcio, tendrán que solicitar a la Diputación el servicio, justificar por qué no pueden prestarlo y decir de qué manera van a abonar el servicio.

"No obstante, el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, determinó que a los municipios de menos de 20.000 habitantes que demuestren que no pueden prestar el servicio, no les costará nada y lo asumirá la institución, que es la única de Andalucía que lo paga", ha aclarado García, quien no obstante, se ha cuestionado cómo va a prestar Albox su servicio ya que contará, al menos, con seis bomberos en plantilla.

Por el momento, la Diputación no tiene previsión de cuántos municipios solicitarán acogerse a la prestación, de manera que aún "se está analizando" qué refuerzos habrá que recabar y qué coste tendrá para el Consorcio del Levante. Asimismo, ha apuntado que serán los técnicos los que decidirán si una dotación de bomberos ocupará las instalaciones de Albox o no, lo que también se derivará del estado en el que se encuentren.

García, quien ha reclamado "seriedad" y "compromiso" a los dirigentes locales a la vez que ha lamentado "profundamente la situación que están viviendo sus vecinos con las decisiones erróneas de su alcalde", ha reiterado que la Diputación va a llegar "hasta el fondo de esta cuestión" y ha recalcado que los bomberos del Levante van a "auxiliar a los municipios de la Cuenca del Almanzora".