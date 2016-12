El presidente del Consell de Ibiza reitera que su "prioridad" para 2017 serán políticas para el acceso a la vivienda

30/12/2016 - 14:59

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Torres, ha asegurado que su "prioridad" para 2017 será el acceso a la vivienda. Así lo ha avanzado en su mensaje de Fin de Año, explicando que "hemos iniciado contactos con otras administraciones para poder obtener suelo público y nuestro objetivo es que por primera vez el Consell de Ibiza haga una política de vivienda, con promociones de alquiler para las familias y trabajadores".

IBIZA, 30 (EUROPA PRESS)

Torres ha afirmado que su pensamiento es "sobretodo para las personas que atraviesan dificultades o son más vulnerables: las que están en riesgo de exclusión, nuestros menores, los mayores o las mujeres e hijos víctimas de la violencia machista".

Asimismo, ha remarcado que "nuestro deber como sociedad es ayudar a las personas más desfavorecidas y luchar para erradicar de una vez por todas la violencia contra las mujeres".

Para 2017, el presidente ha deseado una "Ibiza con igualdad de oportunidades para todos". Así, se ha referido a una isla "socialmente justa, con servicios sociales de calidad y con una educación y una sanidad públicas y avanzadas".

El presidente también ha dicho que el Consell quiere "combatir toda una oferta de alquileres a turistas fuera de ordenación que tenemos hoy en día, ya que es un problema grave, que nos ha abocado a las puntas de saturación que sufrimos en verano, que ha disparado el precio de la vivienda a límites dramáticos para muchas familias y que ha provocado enormes problemas de convivencia entre turistas y residentes".

"Todas las instituciones de la isla nos hemos pronunciado claramente en contra de los pisos turísticos. En Ibiza no habrá pisos turísticos porque así lo hemos decidido, y porque con la nueva regulación, no sólo podremos prohibir los pisos turísticos, sino que podremos hacer cumplir la prohibición, cosa que actualmente no ocurre", ha declarado.

Asimismo, ha destacado que "no hay duda de que Ibiza recibe una enorme presión a causa de un momento turístico como antes nunca habíamos visto. Hemos tenido un año de récord y confiamos que 2017 también será extraordinario. Unos años que debemos saber aprovechar para resolver problemas y no para que sean mayores. El turismo debe servir para mejorar nuestra calidad de vida".

Torres ha avanzado además algunos proyectos que el Consell ejecutará el próximo año, refiriéndose a la "inversión histórica" en transporte público, con el inicio de importantes infraestructuras como la variante de Ca na Negreta y variante de Jesús y trabajando "para que las administraciones implicadas acaben obras tan importantes como la mejora de las aguas depuradas o la puesta en marcha del nuevo emisario de Talamanca, que esperamos pueda comenzar a funcionar el próximo verano".

En cuanto al modelo territorial, Torres ha destacado que el Consell ha aprobado una norma territorial cautelar que "por primera vez reconoce el derecho por herencia o motivos familiares para construir en suelo rústico". "Por primera vez, porque no había pasado nunca, se protege la gente del campo por encima de intereses económicos especulativos".

Vicent Torres ha dicho que en 2017 iniciarán la revisión del conjunto del modelo territorial, de todo el PTI. Un proceso complejo y durante el que tendremos muy en cuenta la opinión de la payesía, así como del conjunto de fuerzas políticas y de los colectivos implicados en la definición de un modelo de isla sostenible y de futuro para todos".