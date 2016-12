Acuerdan posponer los cambios laborales de los bomberos de Málaga para reunirse y poder llegar a un acuerdo

30/12/2016 - 15:40

El director general de personal del Ayuntamiento, Carlos Gómez-Cambronero, y los bomberos de Málaga han mantenido este viernes un encuentro en el que se ha acordado posponer la entrada en vigor de los cambios laborales que había decretado el jefe de servicio, quien se compromete a atender las alegaciones que hagan los sindicatos.

MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)

El secretario de Comunicación del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), Andrés Millán, ha explicado que durante el mes de enero la representación sindical de bomberos se reunirá con la jefatura para llegar a un posible acuerdo en el nuevo calendario y la organización del trabajo.

No obstante, ha advertido de que el encierro continúa en el parque de bomberos de Martiricos, al igual que las medidas adoptadas, entre otras, sacar los camiones un minuto al día con las sirenas, "hasta que el alcalde, Francisco de la Torre, se comprometa públicamente a que se va a reunir con nosotros para saber la problemática real del servicio".

En este sentido, ha recordado que este sábado, como es habitual los 31 de diciembre, el alcalde tiene previsto visitar el parque, por lo que "se le va a preguntar si se compromete públicamente a reunirse con nosotros porque hace más de 40 días se le solicitó una reunión y no ha contestado".

"El tener que llegar a esto lo vemos excesivo, pero es que no hay otra forma, si no, no se reúne", ha reconocido en declaraciones a Europa Press el secretario de Comunicación del SAB.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Mario Cortés, ha detallado que durante este tiempo "el jefe de servicio, que es el jefe de bomberos, analizará las distintas alegaciones a los cambios y si cree alguna preceptiva la aceptará y sino continuará tal cual".

Eso sí, ha dejado claro que "son competencias exclusivas del jefe de bomberos en función de las necesidades del servicio, luego aquí ni entramos el equipo de gobierno, ni siquiera entra el director de seguridad, sino simplemente el jefe de bomberos".

En este sentido, ha recordado que "el jefe de la policía, el superintendente, acaba de decretar un cambio de movilidad de todos los mandos de la Policía; lo ha cambiado de responsabilidades y de sitio en función de la disponibilidad y no pasa absolutamente nada". "Coincide las reestructuraciones en Policía y Bomberos, luego no es nada nuevo", ha añadido.

Para Cortés, "es un poco incongruente porque estamos hablando de un cuerpo jerarquizado, es competencia directa y exclusiva del jefe, en este caso de bomberos, igual que el superintendente de la Policía, reorganizar sus servicios como cree conveniente", ha detallado a Europa Press.

Así, ha incidido en que "son decisiones que toma el mando, que es el máximo responsable legal del servicio, lo que quiere decir que si el servicio falla en algo no me van a pedir responsabilidades legales o penales a mí, sino al jefe del servicio, por tanto ellos reestructuran el servicio de acuerdo a como creen conveniente y acorde con sus responsabilidades".

"Que los sindicatos quieran opinar en quién nombran en cada puesto y sitio me parece muy bien, pero es competencia del jefe de servicio si acepta o no las peticiones de los sindicatos", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "no es un tema político ni de negociación laboral, esto es del servicio", ha señalado.

Por último, ha reiterado que "el jefe de bomberos está dispuesto a escuchar técnicamente las razones que quieran dar los sindicatos de por qué los cambios no son correctos. Es tema competente al responsable máximo", ha concluido.

DE LA TORRE

Por su parte, el alcalde, en declaraciones a los periodistas tras ser preguntado, ha explicado que a la salida del Ayuntamiento "hemos hablado un poco sobre el tema y me han hablado de mañana --este sábado-- cuando vaya a visitarlos y hablaremos de los temas que les preocupan".

De la Torre, quien ha reconocido que aún no había tenido tiempo para abordar la cuestión, ha aludido a la reunión con el director general de Personal donde los bomberos "han abordado los temas que le estaban preocupando y creo que han quedado aceptablemente satisfechos".