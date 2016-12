El PP señalas las "numerosas críticas" del CESS a los nuevos presupuestos y ve "avaladas" sus denuncias

30/12/2016 - 16:09

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento hispalense Beltrán Pérez ha señalado este viernes "las numerosas críticas" vertidas por el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) en su dictamen sobre el proyecto presupuestario del Gobierno local socialista para 2017, extremo que "avala las reiteradas denuncias" del PP sobre la "pésima" gestión económica y financiera del socialista Juan Espadas.

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Beltrán Pérez ha avisado de que dicho dictamen, aprobado este viernes por el pleno del CESS con el único voto en contra del PP y la abstención de IU-CA, "reprocha al PSOE el bajísimo nivel de ejecución de las inversiones del presupuesto de 2016, el retraso en el periodo de pago a los proveedores, la deficiente gestión de la recaudación de ingresos y las insuficientes partidas presupuestarias en numerosas áreas, como por ejemplo la nula importancia concedida a la celebración del Año Murillo".

Pérez ha señalado que "pese a ello", el PP "no puede apoyar el dictamen en su totalidad porque lo consideramos incompleto, ya que habla con naturalidad de la subida de los ingresos provocada por la aplicación de las ordenanzas fiscales sin hacer hincapié en que éstas vienen de una salvaje subida de impuestos y avala el endeudamiento al no cuestionar el préstamo de 19 millones que piensa solicitar el señor Espadas, hipotecando a todos los sevillanos. E Igualmente no se reflejan algunas de las críticas realizadas durante los grupos de trabajo".

El citado dictamen, a grandes rasgos, aplaude el "incremento en inversiones y transferencia de capital" para tal aspecto y valora "muy positivamente la reducción de los activos y pasivos financieros", pero reclama "incrementar el nivel de ejecución" dados los "bajos grados" de ejecución presupuestaria de las inversiones y las transferencias de capital en 2016, reclamando más recursos para el turismo o los polígonos empresariales.

El portavoz adjunto popular ha indicado que "también es muy significativo que el CESS destaque que está realizando un dictamen con una vigencia muy limitada, ya que lo realiza sobre un proyecto de presupuesto que muy previsiblemente sufrirá muchas modificaciones, debido a la propia imprevisión del Gobierno local de Espadas y a las negociaciones que realice con otros grupos políticos para obtener el respaldo que necesita, ya que está gobernando en minoría".

Igualmente, Pérez resalta que "el CESS se queja de la falta de información aportada por el Gobierno de Espadas respecto a varias empresas municipales y organismos autónomos, lo que no sólo hace complicado analizar sus presupuestos, sino que confirma todas nuestras denuncias y evidencian que cada vez que habla de diálogo y transparencia no es más que una pose".