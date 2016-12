El PSOE acusa al PP en Diputación de "consagrar el clientelismo" en 2016 y critica el "fracaso" de proyectos

30/12/2016 - 17:31

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha hecho este viernes balance de la gestión del equipo de gobierno del PP, al que ha acusado de "consagrar el clientelismo y la discrecionalidad" durante este 2016, además de criticar el "fracaso" de proyectos "estrella", como el Museo Taurino.

Así, en un comunicado, ha lamentado que la institución provincial "siga sin atender" el empleo o las carreteras y continúe con las "irregularidades en los nombramientos a dedo de los gerentes de los consorcios y empresas públicas" dependientes de la Diputación.

Conejo ha lamentado que el presidente de la institución, Elías Bendodo, y su equipo "sigan alejados de las competencias propias de la Diputación". En concreto, ha criticado que continúen sin destinar "ni un céntimo" a planes de empleo para los parados de los municipios menores de 20.000 habitantes, "más aún cuando los pequeños y medianos municipios son la verdadera razón de ser de las diputaciones y el paro el mayor problema que tienen los malagueños".

Respecto a las carreteras provinciales, ha recordado que siguen "olvidadas" por el PP en la Diputación a pesar de ser de su competencia establecida por ley. En concreto, ha aludido a vías sobre las que es urgente actuar, como la que une Benaoján con Ronda o las del Alto Genal: "ha pasado un año más y el PP no ha hecho absolutamente nada".

Asimismo, ha acusado al PP de no haber formalizado un solo convenio específico que permita la realización de alguna de las 18 depuradoras comprometidas en la Serranía de Ronda. "No se ha finalizado la redacción y tramitación de ningún proyecto que posibilite el inicio de obras, no se ha licitado ninguna actuación y, por tanto, no se ha puesto en marcha una sola de las 18 infraestructuras comprometidas", ha dicho.

"Para el PP y Bendodo es más fácil fascinarse con la promoción y los eventos que solventar los problemas que de verdad son competencia de esta Diputación: el estado de las carreteras provinciales o la grave situación que atraviesa el Consorcio de Bomberos y su plantilla, que tiene pendiente de cobrar unos 500.000 euros", ha sostenido el socialista.

También ha insistido con la "discrecionalidad" en el reparto de fondos, recordando que el PP repartió entre 2012 y 2015 casi 50 millones de euros "en ayudas a dedo a pueblos y ciudades desde la Oficina del Alcalde, la mayoría a municipios mayores de 20.000 habitantes donde gobernaba el PP en aquel mandato".

A pesar de perder la mayoría absoluta en la institución, "en lugar de acabar con la discrecionalidad de la etapa anterior, garantizando un reparto justo de los fondos económicos entre todos los pueblos, el equipo de gobierno del PP, con el apoyo del grupo Ciudadanos, ha vuelto a las andadas y este año 2016 ha repartido un total de 5.518.363,58 euros en ayudas discrecionales a los municipios de la provincia de Málaga.

Asimismo, ha señalado que el presupuesto para el próximo año 2017 "sigue consagrando la discrecionalidad con el reparto de millones de euros". "El PP sigue planteando un presupuesto que fomenta el reparto arbitrario y discrecional de millones de euros, discrecionalidad que va en contra de lo que la ley", ha afirmado.

Bendodo, según Conejo, "consagra la Diputación de Málaga como una administración discrecional y clientelar con el reparto a dedo como gran marca de la casa" y ha defendido que las ayudas a los consistorios se realicen a través de planes "que garanticen un reparto justo entre todos los municipios menores de 20.000 habitantes".

También ha manifestado que el del PP es un gobierno "sin sensibilidad social", asegurando que llevan cinco años de gobierno y no se ha admitido "ningún nuevo usuario en las residencias de mayores de la Diputación, cuando hay demanda de los mayores de los pueblos de la provincia. Hay decenas de plazas libres que no se ocupan por la insensibilidad social de Bendodo".

Según el socialista, tampoco en este año se ha puesto en marcha el servicio de disciplina urbanística para los pequeños pueblos, "algo clave en una provincia como la nuestra", y que durante 2016 "no han sido capaces de cumplir su compromiso de elaborar las auditorías aprobadas en el pleno para constatar si hubo irregularidades en el Patronato de Recaudación a raíz de la investigación por parte de la Fiscalía o en la empresa de turismo después del informe de fiscalización que hizo el interventor".

ALEJAMIENTO DE CIUDADANOS

Por otro lado, Conejo ha asegurado que en este 2016 se ha constatado el "alejamiento" de Ciudadanos, socio de investidura, con el Partido Popular en la Diputación.

"Demuestra el alejamiento de Ciudadanos de las políticas que está llevando a cabo el PP. Han dejado de confiar en Bendodo y en el PP; en año y medio todo han sido parches y no cambios reales, todo han sido incumplimientos de los acuerdos de investidura y de los acuerdos alcanzados en el presupuesto de la institución" entre ambas formaciones.

Conejo también ha aludido a los "fracasos" en proyectos "estrella" de Bendodo que han acabado "estrellados". En este sentido, se ha referido al Museo Taurino en el edificio propiedad de la institución provincial en la Plaza del Siglo, y al proyecto gastronómico en la plaza de toros de La Malagueta.

En este ejercicio, según el portavoz del PSOE, los 'populares' han continuado con "su política de nombramientos a dedo y recolocaciones de cargos del PP en la Diputación", aludiendo al mantenimiento de gerentes como los de los consorcios de Bomberos, Residuos Sólidos y Ciclo del Agua y de la Empresa de Turismo y Planificación Costa del Sol, "todos ellos nombrados por el equipo de gobierno incumpliendo los principios de concurrencia y publicidad".

Por último, ha subrayado que Bendodo convierte la institución provincial "en su trampolín para ser candidato a la Alcaldía de Málaga" y ha reiterado que no van a ser "cómplices de su campaña personal como candidato".