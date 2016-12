Los concejales de 'Sí se puede Aljaraque' denunciarán los "ataques" sufridos en las redes sociales

30/12/2016 - 17:49

Los ediles de 'Sí se puede Aljaraque', Francisco Martín y Pedro Escalante han criticado los "ataques" y "comentarios ofensivos" que han sufrido en las redes sociales ante los cuales "queremos dejar rotundamente claro que lo que proceda denunciar lo denunciaremos, y aquello que tengamos de desmentir en las redes o los medios de comunicación lo haremos" por lo que han señalado "a quienes insultan y amenazan" que dejen de hacerlo.

ALJARAQUE (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

En un comunicado firmado por ambos ediles, los miembros de 'Sí se puede' han querido aclarar que "la situación actual no es consecuencia del empecinamiento de los concejales de 'Sí se puede', sino de la ineptitud de los concejales del equipo de gobierno con su alcaldesa al frente.

Según los ediles de esta formación, "cuando apoyamos la investidura de la actual alcaldesa éramos las mismas personas, cuando retiramos la confianza somos unos traidores" por lo que "los calificativos son gratuitos y nosotros no vamos a entrar en esa dinámica".

En el comunicado los ediles han afirmado que 'Sí se Puede Aljaraque' "no es una marca blanca de Podemos" y "antes incluso de que se iniciara el proceso electoral municipal, Podemos, su Consejo Ciudadano y su Círculo en la localidad desaprobaron la candidatura, por lo que no es de recibo que nos achaquen cuestiones que no corresponden".

En este sentido, desde el momento en el que los concejales de 'Sí se Puede' se sintieron "ninguneados por el equipo de Gobierno de la localidad", se puso sobre la mesa "la necesidad de llevar acabo una serie de cambios que nos garantizaran que los acuerdos iban a llevarse acabo, la respuesta de PSOE e IU fue un no rotundo".

Ante la falta de acuerdo los ediles rompieron el pacto de investidura y "nos posicionamos en la oposición más clara y rotunda. Elaboramos Mociones encaminadas a pagar las deudas asumidas con los trabajadores del ayuntamiento y a día de hoy no se ha hecho efectivo el pago de un solo euro".

'Sí se Puede Aljaraque' también ha criticado que tanto IU como el PSOE se abstuvieran de sus propios presupuestos municipales, aprobados a mediados del mes de diciembre, tras las aportaciones hechas por el PP y ellos mismos. Del mismo modo han criticado que tras el caso del trabajador municipal detenido por abusar de menores la alcaldesa no se haya reunido con el consejo escolar, y que se hayan aceptado indemnizaciones "míseras" por parte de la Junta de Andalucía tras el temporal que provocó inundaciones en el municipio.