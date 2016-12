Bonig critica el discurso de Puig y dice que con apelar a los sentimientos "no se encuentra trabajo"

30/12/2016 - 18:39

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha lamentado este viernes la "falta de proyecto" y la "desidia" del Consell presidido por Ximo Puig, de quien ha dicho que en su discurso de Año Nuevo "ha reconocido que queda casi todo por hacer". En esta línea, ha considerado que apelar a los sentimientos y a la emoción "está muy bien, pero sólo con eso no se encuentra trabajo, ni se reactiva la economía" y ha criticado que, "ante la falta de gestión y de proyecto" para los valencianos, Puig "lo fía todo al cambio de modelo de financiación".

VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS)

Bonig se ha pronunciado en estos términos en un comunicado en el que ha valorado el discurso del jefe del Consell, a quien ha criticado porque "los valencianos no pueden tener un 'president' que reconoce abiertamente, que después de casi dos años al frente del Consell no hay hecho nada por sus ciudadanos".

"Por tanto, ya sea en el Patio Gótico del Palau de la Generalitat o en Orihuela, Puig puede cambiar de escenario mil veces, pero es lo único que cambia porque su discurso sigue siendo vacío", ha considerado la presidenta del PPCV.

Según Bonig, "el año pasado Puig apelaba a los sentimientos, a la emoción, a un nuevo tiempo, y sigue igual, sin darse cuenta de que los sentimientos están muy bien, pero con ellos no se encuentra trabajo, que la emoción es necesaria, pero con ella no se reactiva el comercio". Respecto al tiempo nuevo, ha apuntado que el 'president' "no se da cuenta de que el Botànic ya lleva 18 meses y los únicos que han notado la mejoría son los altos cargos de la Generalitat, sus familias y negocios".

Para la presidenta 'popular', "hoy, igual que hace un año, Puig hablaba de que la prioridad son las personas, las mismas a las que el Botànic ha decepcionado y abandonado en este año". Como ejemplo, Bonig ha citado a "los dependientes que siguen sin cobrar porque --Mónica-- Oltra acumula 27,1 millones de euros en el cajón, las familias de acogida que no ven un euro, las escuelas infantiles que viven atemorizadas y con su futuro en el aire porque no cobran el bono infantil".

"Puig habla de coser, usando los mismos términos que utilizan en el PSOE, y todos sabemos cómo está un partido que ha sido clave en la historia de España", ha lamentado, para calificar el discurso de "decepcionante y nada novedoso". "Hablaba el año pasado de una mejora de la financiación y hoy lo mismo. Evidentemente que se necesita una mejora de la financiación, pero no puede fiar toda la acción de su gobierno a que le llegue el dinero", ha indicado.

La presidenta 'popular' ha recriminado que Puig utilice términos como "estabilidad, honradez y diálogo". "¿Estabilidad en un Consell que ya se ha cobrado tres ceses de altos cargos de Compromís?;¿Estabilidad cuando Podemos con su mando a distancia le dicta lo que tiene que hacer?", se ha preguntado.

En relación con el diálogo, ha instado a preguntar por él "a los comerciantes a los que quiere cerrar los negocios en domingos y festivos, que se lo diga a los padres a los que no deja elegir el tipo de educación de sus hijos, que se lo diga a todos aquellos que están en contra de imposiciones como el sistema de reciclaje SDDR, que es todo el mundo menos el secretario autonómico de Compromís Julià Álvaro".