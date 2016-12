PSOE ve un "mal comienzo" que Ruiz-Huerta "haga gala del más viejo leninismo" criticando a Gabilondo

30/12/2016 - 19:00

El diputado autonómico y senador socialista José Cepeda ha vaticinado "un mal comienzo" que la nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, "haga gala del estilo del más viejo partido leninista y comunista, con un odio visceral al PSOE", con su crítica al trabajo del portavoz socialista, Ángel Gabilondo, en la Asamblea de Madrid.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Cepeda ha respondido a las declaraciones formuladas por Ruiz-Huerta en una entrevista concedida a Europa Press, en las que asegura que "clama al cielo que siendo la principal fuerza de la oposición no está desgastando absolutamente nada al Partido Popular de Madrid", en referencia a Gabilondo y al PSOE en el Parlamento regional.

El diputado socialista ha señalado que "desde la izquierda respetan todos los procesos internos" que ha habido en Podemos y que ambos partidos "deben dedicarse a construir desde la izquierda un proyecto cooperativista y alternativo a la derecha, y no alejado de la realidad, como ha empezado Lorena".

"Dice que clama al cielo el trabajo de los socialistas. Pues Podemos dijo que venía a asaltar los cielos y anda en las nubes, porque en el último proceso electoral ha perdido un millón de votos y la Comunidad de Madrid ha sido uno de los territorios donde ha recuperado fuerza el PSOE, consiguiendo el senador que perdió Podemos", ha señalado.

José Cepeda ha pedido a Lorena Ruiz-Huerta y a su equipo que "no les den clases de cómo tienen que hacer la oposición" y que criticar a una persona como Ángel Gabilondo es "empezar haciendo el ridículo".

"Podemos tiene que dejar de estar permanentemente quejándose y dedicarse a hacer política para el interés general de los madrileños. Es una segunda etapa que no saben a hacer. Se está viendo que Podemos es un bluf, que se está disolviendo como un azucarillo en una vaso de agua. Generaron muchas expectativas pero ya les hemos visto que se dedican sólo a protestar y no a construir, a buscar la esencia del viejo comunismo-leninismo y no a resolver los problemas de la gente", ha manifestado.

Frente a ello, ha continuado el senador socialista, "el profesor Gabilondo tiene una forma de hacer oposición y política buscando el interés general de la gente y construyendo alternativas políticas para intentar que la vida de la gente cada vez sea mejor". "Sólo hay que evaluar todas sus últimas intervenciones en el Pleno. Está preocupado por cómo avanza la pobreza y cómo los servicios sociales llegan a todos los sitios donde más lo necesitan", ha apuntado.

Cepeda ha añadido también que Podemos "no puede hacer un discurso como si estuviera fuera de las instituciones y les ha tendido la mano para "seguir colaborando".

"Es preocupante escuchar las críticas de la nueva portavoz. Espero que a partir de ahora vaya en la dirección correcta, que es desgastar y volcar sus críticas hacia la derecha y tender la mano hacia el partido mayoritario que representa la izquierda en la región para trabajar juntos", ha concluido Cepeda minutos antes de participar en un acto solidario de entrega de juguetes para niños necesitados organizado por la agrupación socialista del distrito madrileño de Latina.