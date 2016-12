El Gobierno ajusta el gasto en 5.493 millones para adaptarlo al techo de 2017

Madrid, 30 dic (EFE).- El Consejo de Ministros ha adoptado hoy un acuerdo de no disponibilidad por importe de 5.493 millones de euros para que la prórroga automática de los presupuestos de 2016, que entrará en vigor el uno de enero, tenga ajustado el gasto al techo de 118.337 millones aprobado para 2017.

De esta forma, y a la espera de que se aprueben en los próximos meses los Presupuestos Generales del Estado de 2017, el gasto para el año que viene asciende a 118.132 millones de euros, con lo que el Gobierno espera cumplir con la senda de déficit público.

La cantidad del acuerdo de no disponibilidad se ha detallado en la referencia del Consejo de Ministros.

El total se distribuye en 4.911,28 millones de euros en el presupuesto no financiero y 581,82 millones de euros en el capítulo de activos financieros con impacto en el déficit público.

En su comparecencia posterior a dicha reunión, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no había especificado el importe del ajuste, aunque en el proyecto presupuestario enviado a Bruselas a principios de diciembre ya se contemplaba que se reduciría en unos 5.000 millones para garantizar desde un primer momento la adecuación del gasto a la senda de consolidación fiscal.

Sobre los presupuestos de 2017, Rajoy ha explicado que se comenzarán a elaborar en enero en paralelo a las negociaciones políticas con los diferentes grupos parlamentarios para garantizar su aprobación.

Ha recordado que ya ha habido "bastantes conversaciones" con Ciudadanos y con Coalición Canaria, así como con el grupo socialista, y ha invitado a todos los grupos a que se sumen a un acuerdo presupuestario.

Sobre la posibilidad de que grupos como el PNV o el PSOE acaben apoyando las cuentas públicas, Rajoy ha dicho que es "moderadamente optimista" ya que han conseguido llega a "acuerdos importantes" y "no tiene por qué haber discrepancias insalvables", si bien ha preferido ser prudente y esperar a ver cómo se producen los acontecimientos.

No ha querido entrar a especular qué pasará si no se logran los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos y ha asegurado que el Gobierno trabaja con el escenario de que sí saldrán adelante, porque de lo contrario no tendrían ánimo para encarar las negociaciones con el resto de partidos.