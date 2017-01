C's afea a Cifuentes que no acuda a las reuniones con Ayuntamiento y Fomento para desbloquear la Operación Chamartín

31/12/2016 - 11:00

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, haya decidido que la Comunidad de Madrid no acuda a las reuniones de la mesa sobre la Operación Chamartín junto a Ayuntamiento de la capital y el Ministerio de Fomento.

"Entiendo que la Comunidad está interesada también en la ciudad de Madrid, no quiero pensar que se desinterese de la ciudad porque esté gobernada por otros de otro color", ha indicado la portavoz de la formación naranja en una entrevista con Europa Press.

Para Villacís, la Operación para el norte de Madrid "es importante para todo". "Son 120.000 puestos de trabajo, pero es que es una zona en la que el desarrollo es evolutivo; necesitamos esa zona así porque no tenemos ese tipo de infraestructuras, no tenemos ese tipo de espacios, que influirían en un cambio de modelo productivo de Madrid, que atraería a empresas del Brexit", ha señalado la edil.

Respecto a si tiene confianza en que prospere el proyecto, Villacís ha reconocido "cierta desconfianza". En esta línea, ha recordado que el confundador de Podemos Juan Carlos Monedero acudió al Pleno del Ayuntamiento de Madrid "no cuando se presentó la propuesta para combatir la trata de personas o con las propuestas para las escuelas infantiles... vino para aplaudir el fin del capitalismo", es decir, cuando se desestimó la Operación Chamartín.

En este sentido, Villacís ha reconocido que "teniendo en cuenta estos precedentes", no tienen --C's-- "mucha confianza en la capacidad negociadora" del Gobierno municipal.

La portavoz de la formación naranja en el Consistorio ha recordado que cuando C's llevó el desarrollo de la zona norte de Madrid a Pleno "se acordó una Mesa en la que se terminó pervirtiendo el sentido de la misma; se acabó invitando a las personas que opinaban lo que ellos". Para Villacís, aquella Mesa fue una "pantomima" en la que "todos se levantaron".

Además, Begoña Villacís ha criticado que la Mesa sirviera para que "al final" Ahora Madrid presentara un plan propio. "Habían trabajado a nuestras espaldas todo el tiempo, y eso es una muestra de deslealtad, y de poco respeto al trabajo ajeno, porque nosotros a las Mesas vamos a trabajar, y aparecieron de la mano del PSOE, que reconocieron que urdieron con ellos el plan del norte de Madrid", ha explicado.

"Hay que decir que el plan de infraestructuras que iba a pagar el socio privado ahora lo vamos a pagar los madrileños, de hecho vamos a ver una partida en los presupuestos de 96 millones de euros", ha criticado Villacís, para añadir a continuación que "todos los madrileños" van a pagar porque a Ahora Madrid "le apetece".

"TODO LO RESUELVEN CON UNA MESA"

Respecto a las Mesas de trabajo del Consistorio, como la constituida para debatir la Operación Chamartín, Villacís ha asegurado que "todo lo resuelven con una mesa; cada cosa que ocurre en Madrid se hace una mesa", ha reprochado.

"Al final todo se acaba en las Mesas, que se han convertido en un fin", ha reprochado la edil, que ha perdido la cuenta de las Mesas en las que ha participado.

Para Villacís, "cuanto más tiempo se pasa en la Mesa, menos tiempo se está en la calle resolviendo cosas". Por ello, Begoña Villacís ha aseverado que no se puede ser un equipo de Gobierno que "repele responsabilidades" y que "delega" en Mesas y Asambleas.

"LA GRAN VÍA ES UNA ARTERIA PRINCIPAL"

En otro orden de cosas, preguntada por los cortes en Gran Vía en el periodo navideño, la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio ha criticado que no se haya hablado "con nadie" y se haya llevado a cabo "sin consenso" y sin "un estudio previo con medidas de impacto".

"La Gran Vía fue diseñada para ser una arteria principal; no puedes hacer eso sin hablar mínimamente", ha reprochado. Además, Villacís ha asegurado que aún no ha recibido los informes que solicitó al Consistorio sobre la evaluación de los cortes en Gran Vía. "Si lo tienen, no sé cuánto se tarda en darle a un botón y enviarlo", ha criticado.

Villacís ha recordado que C's pidió al Consistorio "el estudio de impacto de cómo iban a afectar los cortes y también indicadores de otras áreas afectadas, como el eje recoletos, la M-30, y las zonas donde se dispara el tráfico".

Por otra parte, Villacís ha reconocido que en su programa apuestan por la peatonalización, "como todos los partidos". "Apostamos por ampliar las zonas de peatonalización, pero no pensamos en la Gran Vía, una de las arterias principales", ha puntualizado, para añadir a renglón seguido que le encantaría que Gran Vía fuese peatonal, "pero si se tiene una alternativa viable".

Así, Villacís asegura que la propuesta de la formación naranja en movilidad, que irá en el "nuevo programa", es "mucho más evolucionada". "Tiene que ver con todo lo que hemos visto y empapado sobre ciudades inteligentes, que es mucho más empírica y tiene mucho más sentido; puedes prohibir, perfecto, pero aquí lo difícil es resolver problemas y ofrecer alternativas", ha puntualizado.

"CIERTO RECHAZO" A LA POLICÍA

En la entrevista, la portavoz de la formación naranja en el Consistorio también ha hablado de la Policía Municipal, a la que en su opinión se la ha "descalabrado" desde el Gobierno de Carmena. "Creo que venían --ediles de Ahora Madrid-- con cierto rechazo de entrada a lo que es la Policía", ha apostillado.

"Cambiar a todos los oficiales de Policía, que lo puedo entender, cargándose las Unidades de Investigación, que vigilaban la trata de personas con fines de mendicidad... el resultado directo está en el Ministerio del Interior, y por primera vez en mucho tiempo, todos y cada uno de los tipos delictivos han subido", ha explicado la portavoz socialista.

Además, Begoña Villacís ha afirmado que la Policía "siente que no tiene un interlocutor en el equipo de Gobierno". "Nuestra Policía merece estar mejor considerada, mejor tratada, trabajar en mejores condiciones... lo de los pabellones lo tuvo que sacar la oposición", ha indicado en relación al Plan de 20 millones de euros aprobado en Pleno para acabar con los módulos prefabricados de las Unidades Integrales de Distrito de la Policía Municipal

Por otra parte, la portavoz de Ciudadanos ha criticado que el Gobierno municipal está "en todas partes menos donde tiene que estar", y ha añadido que son personas que "no quieren gobernar Madrid, sino cualquier otro lado".

"Los Plenos son cajas donde cabe todo; se insta a la Comunidad, a la ONU... me he presentado para concejala del Ayuntamiento de Madrid, y pido que se centren, porque esa dispersión pasa factura", ha pedido al Consistorio, además de señalar que han de ser "serios".