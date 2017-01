El PP pide a Vara que recupere la "ilusión" tras un discurso de fin de año "vacío" y "desordenado"

31/12/2016 - 14:59

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha animado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a "recuperar la ilusión", al considerar que su discurso de Fin de Año ha estado "vacío de propuestas", "desordenado" y "lleno de frases hechas", y ha transmitido la sensación de ver a un presidente "apagado", "que no supo transmitir ilusión a los extremeños".

MÉRIDA, 31 (EUROPA PRESS)

"Lo vemos apagado y queremos que se anime a recuperar la ilusión porque los extremeños la necesitan", ha señalado Teniente, quien ha vuelto a ofrecer la "acción responsable del Partido Popular" y su "compromiso con el diálogo" para "seguir construyendo Extremadura" en 2017.

En relación al contenido del discurso del líder del Ejecutivo autonómico, la portavoz de los 'populares' en el parlamento regional ha señalado que "hay una frase que lo resume todo". "Me quedo con una de sus frases que es que en estos tiempos sobran los discursos", ha agregado y ha puntualizado que, efectivamente, "sobran discursos y falta acción y, sobre todo, sobran los discursos vacíos, de trámite y sin ilusión", según recoge el grupo popular en una nota de prensa.

"LUGARES COMUNES"

"Créanme que lo lamento como extremeña y también como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, porque lo que esperábamos era ver a un presidente encabezando la acción de gobierno, que ilusione, que sepa hacia dónde va, que tenga unos objetivos, que tenga unos retos concretos y los cumpla y que salga del letargo y de la inacción en la que ha estado instalado este año", ha valorado.

Según Teniente, "sobran los discursos desordenados y atropellados" y "sobran los discursos reiterativos que no salen de los lugares comunes". Al respecto, ha argumentado que para Fernández Vara "esos lugares comunes en este 2016 han sido las reivindicaciones a otros, porque no tengo o no quiero las competencias; la petición a otros, porque no tengo o porque no aprovecho los recursos; la culpa a otros, porque otros gobernaron cuatro años; o la protesta a otros, porque no tengo propuestas".

La portavoz del GPP ha pedido a Vara que en 2017 "evite esta conducta", que ha calificado de "realmente decepcionante". "No es tiempo para más excusas", que "no pueden contagiar el 2017", ha dicho y ha lamentado que el discurso del presidente "se haya centrado en enumerar problemas, sin ofrecer soluciones".

JÓVENES

"Si hablamos de los jóvenes que emigraron no solo se trata de identificar el problema, como presidente esperamos que diga qué es lo que va a hacer para crear las condiciones para atraer y retener ese talento que se ha ido por la crisis", ha señalado y en esta misma línea ha recalcado que lo que el presidente de la Junta "debe decir" es "qué va a hacer para atajar el paro juvenil, que en Extremadura sigue creciendo, mientras se reduce en el resto del país".

"Lo que no puede ser es que lo único que tenga para ofrecerles a los jóvenes es que, cuando se vayan, podrán ver Canal Extremadura en el resto de España, que fue la única propuesta que escuchamos ayer", ha agregado Teniente, quien ha recordado que con el gobierno del PP, "que es el culpable de todos los males", se consiguió que "por primera vez en la historia, la tasa de paro juvenil de Extremadura estuviese por debajo de la media nacional".

MAYORES, VIVIENDA Y EMPLEO

Asimismo, ha señalado que, si Fernández Vara habla de los mayores que están "solos", no puede "conformarse con pedir a los alcaldes que hagan más, mientras la Junta hace menos, porque este año se han recortado los recursos que reciben los ayuntamientos para el mantenimiento de los centros de mayores y residencias y, precisamente para cuidar mejor a esos mayores que están solos", ha puntualizado.

También se ha referido al "derecho a la vivienda" enunciado ayer por el presidente de la Junta durante su discurso. Al respecto, ha comentado que "si habla del derecho a la vivienda, tiene que reconocer que, frente a su compromiso de cero desahucios, Extremadura es la región de España en la que más han crecido los desahucios este año". "Eso se le ha olvidado, no ha completado la frase, hay más desahucios, aunque se han silenciado las protestas", ha subrayado.

Sobre el asunto de la precariedad en el empleo, que fue otro de los temas que Fernández Vara abordó en su discurso, Cristina Teniente ha argumentado que "si habla de precariedad en el empleo, tiene que hablar de que Extremadura no converge". "Nos alejamos de la media nacional" y en 2016, "Extremadura ha sido la comunidad autónoma con peores datos en empleo y en afiliación", ha afirmado.

Al respecto, ha añadido que mientras Fernández Vara "pide en Madrid un plan de empleo, se le olvida que aquí, solo en cuatro programas de empleo, se ha dejado sin gastar 35 millones de euros de recursos" destinados a los desempleados extremeños, porque el paro femenino "ha aumentado este año frente a una tendencia nacional de bajada".*

"No ha hablado de Sanidad, ni de Educación ni de soluciones para el campo porque habrá tiempo durante el año para hablar y si él no habla, nosotros sí hablaremos, en esa línea de oposición responsable, leal y constructiva para Extremadura", ha concluido.