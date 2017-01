López Gil dice que en los primeros meses del año se empezará a licitar por tramos el carril bici de Cádiz

1/01/2017 - 10:51

El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha afirmado que en los primeros meses del año 2017 se empezará a licitar el carril bici de la capital gaditana "por tramos" y ha recordado que ya advirtió el pasado año que "al no haber resuelto el Ayuntamiento", debido a los trámites en los proyectos europeos, "no se iba a poder desarrollar en 2016 por los tiempos".

CÁDIZ, 1 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Europa Press, López Gil ha afirmado que la previsión es que en los primeros meses de 2017 se empiece a licitar los tramos en los que no hay problemas, ya que, según ha advertido, "para algunos tramos hay que resolver algunas cosas, como las plazas de aparcamiento que se pierden en alguna zona o el tema de la integración del puerto en la ciudad, donde hay que ver como se resuelve el carril bici".

El delegado de la Junta en Cádiz ha puntualizado que el carril bici para la capital gaditana está en el presupuesto incorporado "y va a ser la gran inversión de carril bici urbano para la provincia en esta legislatura".

"Va a ser revolucionario para Cádiz, va a cambiar la movilidad en la ciudad con una gran inversión de más de seis millones de euros", ha subrayado López Gil.

No obstante, el delegado de la Junta ha afirmado que no da crédito a las críticas del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, en cuanto a que "responsabilice a la Junta" del retraso.

En este sentido, ha lamentado que "a veces tengo la sensación de que hablo y no se me escucha", ya que "cuando el año pasado dije que el Ayuntamiento no había resuelto todavía, advertí que en 2016 no se iba a poder desarrollar por los tiempos".

"El que conozca como funcionan los programas europeos sabe que desde que te lo dan de alta en el presupuesto hasta que puedes ejecutar, tiene una serie de trámites muy largos, y el Ayuntamiento tardó mucho en resolverlo", ha concluido López Gil.