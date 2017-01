Ruiz-Huerta promete trabajar "por encima de sectarismos y de afinidades de familias"

1/01/2017 - 10:58

La nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha afirmado que pretende en su nuevo cargo "trabajar por encima de sectarismos y de afinidades de familias, procurar que todo el mundo pueda desarrollarse como diputado o diputado".

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Desde que fue ratificada como portavoz parlamentaria el miércoles por su Grupo --por 14 votos a favor frente a 13--, ha recibido la llamada de muchos de sus compañeros, entre ellos la de su secretario general, Pablo Iglesias. "Hablamos de una de mis últimas intervenciones en medios estos días con una periodista especialmente incisiva y Pablo me ha dicho que lo hice bien", ha comentado.

Lorena Ruiz-Huerta ha prometido que "no va entrar jamás" públicamente en discusiones internas porque "no lo ha hecho nunca". "Yo he discutido en los órganos, parlamentos y plazas, pero no en las redes sociales y los medios de comunicación. Voy a seguir así e invito a mis compañeros a que también lo hagan", ha dicho.

En la línea con el mensaje de contención sobre el debate interno en Podemos solicitado hace unos días por Pablo Iglesias, la diputada madrileña ha señalado que "todos han de hacer un ejercicio de contención importante para dejar de tener estas discusiones en los medios de comunicación y redes sociales".

"Por mi parte, lo único que puede hacer es hacerlo yo y que no sea sólo una cuestión formal de no atacarnos en las redes, si no tener una actitud conciliadora e integradora dentro. Creo que es importante seguir manteniendo la pluralidad y diversidad que tenemos en Podemos, que es una de sus mayores riquezas. Pero al mismo tiempo tenemos una asignatura pendiente de saber dialogar mucho mejor y saber respetar más las diferencias y movernos mejor en este espacio tan amplio como es Podemos", ha manifestado.

"NO SE PUEDE VIVIR CONSTANTEMENTE EN UNA ASAMBLEA CIUDADANA"

En la Comunidad de Madrid, ha conminado a sus compañeros a "ser capaces de superar la lógica" de las corrientes y las cuotas porque "no se puede vivir constantemente en una asamblea ciudadana".

"Es que además no es del todo real. En nuestras discusiones muchas veces se cambian las posiciones. La gente no vota en bloques estancos. Cuando nos ponemos a hablar de temas concretos, como por ejemplo sobre una Proposición No de Ley que nos coloca el Partido Popular sobre Arnaldo Otegui, que son los típicos golazos que nos pone el PP para pillarnos en un renuncio, pues sorprendentemente de pronto hay intercambios de posiciones. O en cuanto a la custodia compartida", ha manifestado.

Por tanto, Ruiz-Huerta ha concluido que en Podemos Madrid son capaces de superar esas lógicas. "Y si lo somos cuando estamos concentrados en lo importante, yo creo que se pueden superar perfectamente otras cuestiones, que se pueden superar de una vez. Tenemos que ser una dirección de siete personas integradas pensando en lo mejor para nuestro Grupo y tenemos que ser grupo cohesionado, trabajando codo con codo para a partir del 9 de enero ganar la batalla al PP de Cifuentes. Y yo confío en que lo podemos hacer", ha subrayado.

DE 'CLARO QUE PODEMOS' A 'REINICIA PODEMOS'

Precisamente Lorena Ruiz-Huerta es ejemplo de evolución en sus posiciones políticas. Así, ha contado que la primera vez que concurrió a las elecciones del Consejo Ciudadano hace casi dos años fue con la candidatura oficialista 'Claro que Podemos', aunque ha revelado que también tuvo una oferta de ir con la lista de Podemos Ganar Madrid, liderada por el anticapitalista Miguel Urbán.

"En ese momento tuve muchas dudas porque no conocía mucho Podemos. Compartía el entusiasmo muy generalizado de tanta gente y tenía gente conocida a la que admiraba y apreciaba en las dos partes. Al final siempre he defendido que uno acaba militando en función de las relaciones personales, amistades o gente conocida que tiene en una parte o en otra. Creo que eso muchas veces influye, sobre todo en la primera juventud y en mi caso es lo que acabó de decidir. Tuve dudas y finalmente me pareció en ese momento que compartía más los principios o la forma de entender Podemos que tenía Claro que Podemos. Había gente mas conocida, en la que confiaba más y por ello decidí ir en esa lista", ha explicado.

Sin embargo, la abogada madrileña ha señalado que con el paso del tiempo, y con su experiencia en el Consejo Ciudadano anterior, fue cambiando de posición. "Era un Consejo que estuvo muy dividido, casi al 50 por ciento. Fue algo bastante novedoso porque en ese periodo las listas Claro que Podemos, que avalaban Pablo e Íñigo, la oficialista, iban ganando prácticamente las elecciones primarias que se celebraban en los territorios", ha apuntado.

"Pero en el caso de Madrid estuvo muy dividido y las discusiones políticas que teníamos, la manera de organizarnos y ver cómo tenía que estructurarse el partido, la forma de entender las ideas políticas y los criterios políticos me he ido haciendo sentir más cerca o más de acuerdo con la gente que compone esta otra lista", ha proseguido Ruiz-Huerta.

Sin embargo, ha aseverado que ella no es integrante de Anticapitalistas y no lo va a ser. "No me voy a afiliar a esta asociación, pero sí que estoy más cerca de ellos cuando debatimos de política, comparto esa sensibilidad y por eso estoy ahí", ha esgrimido.

De hecho, la nueva portavoz de Podemos en la Asamblea ha recordado que ha sido una de las firmantes del documento de Podemos en Movimiento sobre la primera consulta a los inscritos sobre la forma de votación en el próximo Consejo ciudadano estatal. "No me escondo pero no se que participación voy a tener en el tiempo que queda para Vistalegre II porque en estos momentos mi atención y energía está puesta en la Asamblea de Madrid", ha concluido.