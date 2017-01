Marín (C's) se siente "reforzado y con ganas" para seguir liderando el partido en Andalucía, que tendrá "más autonomía"

1/01/2017 - 12:29

El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos y portavoz de la formación en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que se siente "reforzado y con ganas" para seguir liderando el partido en Andalucía, que probablemente contará con "más autonomía" respecto a la dirección nacional tras la celebración del próximo congreso.

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Europa Press, Marín ha explicado que tras el citado cónclave habrá que reformar los comités territoriales, según lo que se acuerde, y que "al parecer" éstos van a tener un carácter "más ejecutivo" fruto de una descentralización de las decisiones en algunas materias "que ahora van a recaer en los comités territoriales, hasta ahora órganos de coordinación".

Ha asegurado que se siente con "ganas" de seguir liderando este proyecto y "más reforzado" después de los últimos meses por parte de todos los compañeros. "Me encuentro fuerte y creo que puedo seguir haciendo un gran trabajo. Si tuviera la menor duda de que no fuera así, me iría a mi casa porque mi madre me dijo: Hijo, cuando tú te hartes te vienes para tu casa, y yo le hago siempre caso a mi madre", ha apuntado.

Marín, que ha garantizado que está "feliz" pese a que sea difícil estarlo en política, ha dicho que está haciendo "en conciencia lo que debo". Y si además, según ha añadido, los resultados están avalando el crecimiento de Ciudadanos en Andalucía con mayor número de agrupaciones y más peso en el proyecto nacional, "pues creo que debo seguir".

No obstante, el dirigente de la formación naranja ha apuntado que si hay otras personas que deciden plantear una alternativa a la suya dentro de la formación "estaré encantado de debatir con ellos lo que sea necesario e intentar ganar unas elecciones internas si es que se celebraran".