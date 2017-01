Hernández afronta 2017 centrado en el Congreso de su relevo y con la intención de pasar a ser un ciudadano más

El secretario de Comisiones Obreras en Castilla y León, Ángel Hernández, afronta este año recién estrenado centrado en el proceso congresual del sindicato que culminará los días 2 y 3 de junio con la celebración en Valladolid del 11º Congreso de CCOO del que saldrá su sustituto --se ha presentado ya la candidatura de Vicente Andrés-- ya que las normas internas del sindicato impiden repetir en el cargo tras un máximo de tres mandatos.

"No es que quiera o no quiera es que tengo que cumplir con lo que establecen los estatutos de mi organización", ha explicado Hernández quien, en una entrevista a la agencia Europa Press, ha asegurado que a partir del 3 de junio acabará su responsabilidad sindical en primera línea y pasará a ser "el ciudadano Ángel Hernández".

En este sentido, ha descartado cualquier posterior presencia en primera, en segunda o en cualquier fila pública desde el convencimiento de que a partir del 3 de junio ya no tendrá nada que decir. "Cuando termine he terminado y nada de tertulias y esas cosas", ha sentenciado el todavía secretario regional de CCOO, quien se muestra dispuesto a colaborar con su organización pero para asuntos "sin proyección pública".

Preguntado por si habrá más de una candidatura para su sucesión, Hernández ha recordado que eso no sería ningún problema porque, "a diferencia de otras organizaciones, en Comisiones los que pierden, o mejor dicho los que no ganan, también están representados con su correspondiente porcentaje de votos en los órganos de dirección". "Eso para nosotros no es ningún drama", ha añadido en su reflexión para recordar que lo habitual siempre ha sido buscar el consenso y la unión.

Dicho esto, ha explicado que, como ha hecho en "buena parte" de su mandato, procurará que haya consenso y que haya una dirección que recoja todas las formas de pensar dentro de las distintas perspectivas que hay en la política sindical y que, según ha admitido, tampoco son tantas.

"En estos casos la experiencia me dice que son más las apetencias legítimas personales que las diferencias, también lo veo en la política", ha considerado Hernández, quien ha aprovechado la ocasión para asegurar que, aunque el sindicato va a estar "más ocupado" en estos primeros meses del año en su congreso, tampoco va a desatender las cosas del día a día como los convenios colectivos.

El 11º Congreso de CCOO en Castilla y León contará con 312 delegados elegidos en todas las estructuras del sindicato mediante sus correspondientes procesos congresuales. En concreto, 150 de los delegados representan a la Organizaciones territoriales y provinciales y otros 150 a las federaciones de rama y los doce integrantes de la Comisión Ejecutiva Regional también figuran como delegados.

Previamente al Congreso que renovará los cargos de la Unión Sindical de CCOO y establecerá la política sindical para los próximos cuatro años tendrán lugar los congresos en las nueve provincias de Castilla y León y en las comarcas más grandes de la Comunidad así como en las federaciones.

En concreto y según el calendario aprobado por el sindicato, el proceso en las provincias arrancará el 6 y 7 de marzo en Aranda de Duero y en Miranda de Ebro, seguirá el 8 de marzo en Ávila, el día 9 en El Bierzo, el día 10 en Palencia y el 11 en Zamora y continuará el 20 de marzo en Segovia, el 21 en Soria, el 22 en Burgos, el 23 en León, el 24 en Valladolid y el 25 en Salamanca.