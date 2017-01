Oltra destaca la solvencia del Consell aunque lamenta que sigan "saltando sapos de los cajones" como herencia del PP

1/01/2017 - 15:42

Pone en valor la "complicidad" con Puig porque "gestionar con las dificultades une mucho" y recomienda a Bonig "que se relaje un poco"

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha hecho balance de 2016 asegurando que el Consell ha conseguido "que los valencianos estén tranquilos con su gobierno", que es "estable, solvente y gestiona bien", aunque ha subrayado la dificultad de gestionar "la ruina en diferido" que dejaron "20 años de saqueo continuado" del PP. "Siguen saltando sapos de los cajones, lamentablemente sí, y esto seguirá pasando", ha agregado.

En una entrevista concedida a Europa Press, la vicepresidenta ha repasado algunos de los mejores momentos que, a su juicio, ha dejado este año, como el fin del copago farmacéutico para pensionistas y personas con discapacidad, la reducción de lista de espera de la dependencia o la ley de función social de la vivienda, y aunque confiesa ser positiva y tender a recordar lo positivo, ha reconocido que la gestión de los horarios comerciales ha sido "difícil", como también lo ha sido gestionar cuando "cada día te estalla una mina antipersona" heredada del anterior Consell.

Por ejemplo, ha citado el "agujero" de Feria Valencia, el de la Fórmula 1 o el de Ciegsa, que "hipotecan" durante años y condiciona el presupuesto. "Siguen saltando sapos de los cajones, lamentablemente sí y esto seguirá pasando porque nos hemos enfrentado a una gestión de 20 años de saqueo continuado y a una corrupción instalada de manera sistémica y eso hace que se haya extendido como una mancha de aceite y que todavía hoy tengas cuestiones que saltan".

Preguntada por las últimas revelaciones sobre la financiación del PP de Valencia en la campaña de Rita Barberá a la Alcaldía en 2007, ha advertido de que "queda por ver" más sobre esta cuestión, porque "cuando los tribunales empiezan a investigar esto es como las cerezas, que empiezas a sacar del cesto y se enganchan unas en otras".

"Aquí había alguien que hacía trampas, en el deporte cuando hay alguien que se dopa y lo pillan lo descalifican pero las consecuencias que tiene para la democracia que alguien acuda dopado son terribles, porque se cuestiona la legitimidad democrática de ese resultado", ha incidido la vicepresidenta, que ha criticado que "haciendo trampas es más fácil ganar que jugando limpio y el PP no jugó limpio".

VE "FEO INTENTAR SACAR RÉDITO POLÍTICO" DE LA MUERTE DE BARBERÁ

Tras el fallecimiento el pasado mes de noviembre de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y al ser cuestionada sobre el hecho de que distintos cargos del PP relacionaran lo ocurrido con la "cacería" sufrida por la también senadora a nivel político y mediático, Oltra ve "feo intentar sacar rédito de la muerte de una persona como hizo el PP", para "bajar la contundencia de la lucha contra la corrupción".

"Se aprovechó la muerte de Rita Barberá por parte de la dirección del PP para decir que había que relajarse en la lucha contra la corrupción, que en el fondo es lo que como colectivo están persiguiendo porque, como estructura, el PP ha sido el gran beneficiado de la corrupción".

La también consellera de Igualdad y Políticas inclusivas ha remarcado que la presión de los medios y de la oposición "va en el cargo" y "puede gustar más o menos, pero si no uno se dedica a otra cosa". Además, ha apuntado que cuando alguien en la situación procesal en la que se encontraba Barberá se mantiene en su cargo "sabe las consecuencias que tiene".

Tras remarcar que tanto desde la Generalitat como desde el Ayuntamiento de Valencia fueron "muy respetuosos" tras el fallecimiento de la exalcaldesa, ha afirmado que su valoración política es que "lo que alguien ha hecho en vida no se borra por la muerte, ni lo bueno ni lo malo". Además, ha agregado: "Aquellos que después tanto gritaron culpabilizando a los demás de la muerte de Rita Barberá deberían pensar cuál fue su actuación; lo dejo ahí".

EL PP "DEBERÍA CALLARSE" EN TEMAS DE CORRUPCIÓN

Cuestionada sobre la dimisión del gerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo, tras la polémica surgida en torno a las dietas, Oltra ha asegurado que esta cuestión se ha solucionado "porque la persona que tiene que dar un paso lo da y lo da voluntariamente y en un plazo razonable".

Respecto a las críticas del PP en este asunto, ha remarcado que "debería callarse en temas de corrupción hasta que no limpie su casa", especialmente "cuando abren la boca y sale lo de las elecciones y los 3 millones de euros con los que acudieron dopados a las municipales".

"EL MESTIZAJE FUNCIONA"

Al ser preguntada sobre la relación de PSPV y Compromís en el seno del Consell, Mónica Oltra ha defendido que "el mestizaje funciona" y a veces se dan debates "lógicos" sobre la delimitación de competencias, dado que hay consellerias "que tienen vasos comunicantes", pero siempre desde la colaboración y cooperación.

"A mí me ha sorprendido, sinceramente pensaba que iba a haber más disfunciones y, sin embargo, no. El mestizaje funciona hasta tal punto que se da el debate entre consellerias, no entre partidos", ha declarado, al tiempo que ha recordado que en el anterior Consell había una estructura de gobierno "en función de los consellers que se hablaban y los que no". "En este gobierno nos hablamos todos".

Según ha remarcado, "gestionar con las dificultades que tenemos une mucho, la adversidad une mucho" y "no ha habido debates de fondo de diferencia de opiniones", entre otras cuestiones porque está el Acord del Botànic como hoja de ruta a seguir o por los seminarios semestrales que celebra el Consell, el próximo de los cuales tendrá lugar en Sagunto (Valencia) el último fin de semana de enero.

PIDE UNA REFLEXIÓN A BONIG

Preguntada sobre su opinión cuando oye a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, decir que Ximo Puig está "maniatado" por Mónica Oltra, la vicepresidenta ha afirmado que el presidente y ella tienen una relación "muy fluida, continua y de mucha complicidad", y las decisiones importantes las comparten y hablan.

"Entiendo que para alguien que viene del ejercicio del poder vertical y del ordeno y mando no entienda las estructuras de cooperación ni las estructuras horizontales", ha señalado dirigiéndose a Bonig, a la que recomienda "que se relaje un poco".

A su juicio, lo que le "da rabia" a la dirigente del PPCV es "que están saliendo bien las cosas" cuando, por el contrario, "le debería saber a gloria que los valencianos ahora vivan mejor que cuando gobernaban ellos". En este sentido, cree que "lo que debería hacer es pensar lo mal que gobernaron, aparte de la corrupción, la mala gestión que hicieron, a la cantidad de gente que dejaron por el camino y por qué la gente les ha dado la espalda" porque a partir de esa reflexión "igual puede regenerar su partido y construir una alternativa de gobierno".

RELACIÓN "MUY CÁLIDA" CON PODEMOS

Por último, sobre la relación del Consell con Podemos, ha indicado que es "muy buena, muy cálida y muy cómplice", al tiempo que ha señalado que si no se ha firmado aún el documento que actualiza el Acord del Botànic es por cuestiones de agenda.

Sobre la posibilidad de que en un futuro Podemos pidiera la entrada en el Ejecutivo, ha indicado que "es una posibilidad que tienen que decidir ellos" y "no hay que presionar ni a favor ni en contra" porque en el momento en que tomaran esa decisión, llegado el momento, "se gestionaría, como es lógico".