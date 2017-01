El alcalde obtiene la confianza del Pleno muncipal con la abstención de Ciudadanos

2/01/2017 - 14:29

El alcalde de Galapagar, Daniel Pérez (PP), ha conseguido la confianza del Pleno municipal para aprobar los presupuestos de 2017 con la abstención de los tres concejales de Ciudadanos.

GALAPAGAR, 2 (EUROPA PRESS)

En Galapagar el PP gobierna en minoría con 10 concejales frente a los 11 que suman los cinco partidos y la concejal no adscrita de la oposición. El Ayuntamiento tenía prorrogados los presupuestos de 2015, al no haber recibido el Gobierno local el apoyo del Pleno.

En el Pleno extraordinario celebrado hoy para votar la cuestión de confianza vinculada a los Presupuestos planteada por el regidor, el PP ha votado a favor (10); Ciudadanos se ha abstenido (3) y han votado en contra los grupos de PSOE (2, con la ausencia de un concejal por problemas familiares), Cambiemos (3) Galapagar; Galapagar en Común-IU (1) y la concejal no adscrita.

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde, Daniel Pérez, ha señalado que al haber obtenido la confianza los que "de verdad están satisfechos" son los vecinos de la localidad.

Así, ha explicado que "lo importante" es que los vecinos "van a contar con unos presupuestos" actualizados en 2017. "Estamos de enhorabuena en el día de hoy", ha añadido.

"Ha sido necesario utilizar todas las herramientas que otorga la ley para permitir sacar adelante estos presupuestos, que es lo que realmente le importa a los galapagueños. La prioridad es seguir ofreciendo más y mejores servicios, seguir aumentando la calidad de los servicios públicos y que Galapagar cambie, tal y como está haciendo en los últimos años", ha puntualizado.

En total, el presupuesto asciende a 26.191.530 euros. En el mismo, figura una partida de 2,4 millones de euros en materia de inversiones, donde se contemplan, entre otros asuntos, obras de mejora y reposición en infraestructuras y edificios de uso general, además de la rehabilitación de instalaciones municipales.

Además, se mantienen las becas y ayudas económicas a las familias de Galapagar para la educación, consignando para ello un importe de 425.000 euros. Por otra parte, este presupuesto contempla el ahorro de 40.000 euros en cargos políticos, ya que elimina dos dedicaciones exclusivas que se convertirán en dedicaciones parciales. "Ese ahorro revertirá directamente en la mejora de los servicios municipales, ya que permitirá la creación de dos nuevos puestos de trabajo en la Biblioteca Municipal", han destacado desde el Gobierno local.

AUSENCIA DE UN CONCEJAL DEL PSOE

Por su parte, en declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Ciudadanos, Felipe García, ha justificado la abstención de su partido en que "daba igual" lo que votaran porque "al faltar un concejal del PSOE" el "resultado iba a ser el mismo" y se "iba a aprobar" la cuestión de confianza. "Hubiéramos quedado 10 a 10 y con el voto de calidad del alcalde se habría aprobado", ha aclarado.

"Tampoco tendría mucho sentido estar un mes en la provisionalidad, esperando una moción de censura que sabemos que no es factible", ha añadido.

"Nos disgusta sobremanera que por segundo año consecutivo el Gobierno del Partido Popular haya sido incapaz de pactar ni una sola enmienda con ningún partido. Tienen que ser sus presupuestos sí o sí y eso nos disgusta bastante. Aunque reconocemos que es mejor estos prepuestos que prorrogarlos de nuevo porque los presupuestos de 2015 estaban muy desactualizados", ha concluido.

Por otra parte, el concejal del PSOE, Alberto Gómez, ha justificado la ausencia del portavoz del partido, Jorge Cotallo en un "grave problema familiar".

Así, en cuanto a la votación de los presupuestos, ha asegurado que en Galapagar "hay un secuestro de la democracia" porque a la oposición "no se deja votar las enmiendas" que presentan en el Pleno municipal.

De este modo, ha señalado que las enmiendas se presentan en la comisión informativa pero "luego no se dejan votar en Pleno", por lo que "se incumple el reglamento orgánico municipal". "No se llega a ningún acuerdo con los grupos de la oposición", ha añadido.

"En la elaboración de los presupuestos habíamos presentado enmiendas, no se han tenido en cuenta porque porque no se han querido aceptar las enmiendas que recortaban el sueldo de los cargos políticos, la desaparición de los cargos de confianza. Creemos que esto es un cercenamiento de la democracia en nuestro municipio", ha subrayado.

La portavoz de Cambiemos Galapagar, Raquel Almendros, ha asegurado que "la calidad democrática" que están viviendo en el municipio "deja muchísimo que desear".

Así, ha asegurado que su partido llevaba una enmienda en la que proponía dotar al presupuesto municipal de más personal en servicios sociales, biblioteca, una partida para los desfibriladores, más gasto social, plan fomento del empleo y un plan de movilidad. "Propuestas han tenido un montón y si no han querido incluir o llevarlas a cabo es porque no han tenido voluntad política", ha añadido.

En cuanto a una posible moción de censura, ha indicado que "hay alternativas" y que "se puede gobernar en minoría" y "mediante el diálogo" y "fomentando el consenso y tener una manera limpia de gobernar, que es lo que no ha elegido el Partido Popular".

"También se podría hacer moción de censura, pero el alcalde mediante un decretazo ha mandado a una concejal al grupo de no adscritos, con lo que hasta que no se recurra y haya sentencia firme, no sería viable la moción de censura", ha detallado.

Según Almendros, en los presupuestos anteriores, la oposición presentó una moción conjunta y el alcalde "no dejó votarla" por lo que "se tuvieron que prorrogar los presupuestos".

"Esta situación no es nueva. Llevamos mucho tiempo, desde el comienzo de la Legislatura. Creo que será el único ayuntamiento en el que el Pleno no ha aprobado los sueldos políticos. Están cobrando un dinero que no ha sido aprobado por el Pleno y que él mismo se ha puesto por decretazo. Llevamos esto a la fiscalía y estamos pendientes de que se dicte sentencia de un contencioso", ha concluido.