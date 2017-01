Henríquez De Luna ve el sistema de doble vuelta un avance, pero "claramente insuficiente"

2/01/2017 - 14:46

El portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha asegurado este lunes que el sistema de doble vuelta que se quiere proponer en el Congreso Nacional que se celebrará del 10 al 12 de enero es "un avance", pero "insuficiente".

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Así lo ha opinado en una intervención en Telemadrid, recogida por Europa Press, en el que se le ha preguntado sobre el debate de la democracia interna de su partido y las primarias. De Luna presentará una enmienda en el Congreso con la idea de la doble vuelta, pero que los militantes voten en la primera y segunda votación.

"Llevo muchísimos años abogando por esa bandera, la de un militante por voto. Me parece que cualquier organización que se precie de ser democrática tiene que haber un principio de democracia y que el poder que tienen las cúpulas directivas, lo tengan los militantes. Me parece positivo que se abran estos debates", ha dicho.

Sobre la nueva formula de la doble vuelta, en la que primero votan los militantes y luego solo los compromisarios, ha señalado que puede ser un avance, pero es "claramente insuficiente". "No tiene sentido que en la doble vuelta no voten militantes. Yo llevaré una enmienda y seguramente cogeré la idea de la doble vuelta pero que los militantes voten en la primera y segunda vuelta porque el objetivo deseado no se va a conseguir", ha apostillado.