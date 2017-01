Causapié dice que 2017 tiene que ser el año de las "realizaciones" presupuestarias y no el de los "discursos"

2/01/2017 - 14:50

Promoverán un acuerdo que "reoriente políticas como la de urbanismo"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha declarado este lunes en rueda de prensa que este recién estrenado 2017 tiene que ser el año de las "realizaciones" presupuestarias "y no tanto el de los discursos".

"Queremos un presupuesto que sea el que necesita la ciudad", ha señalado indicando que buscan avanzar en el modelo de urbanismo que quiere el PSOE. Promoverán un acuerdo que "reoriente políticas como la de urbanismo". En este punto ha avanzado que Madrid Puerta Norte se incluirá en las negociaciones presupuestarias.

Causapié quiere que se reoriente la política urbanística para que en los plenos Ahora Madrid "no siga votando el urbanismo con el PP" y que "busquen otras alianzas". "Ahora Madrid no ha cambiado sustancialmente la política del PP", ha criticado. También quieren "repensar el centro de Madrid, donde viven cientos de vecinos, para que no sea sólo un espacio de proliferación de negocios".