Plataforma por el Ocio presenta alegaciones a la ZPAE de Gaztambide y pide un plan de medidas "eficaz" contra el ruido

2/01/2017 - 19:12

La Plataforma por el Ocio, la Cultura, el Turismo y la Hostelería de la Comunidad de Madrid ha anunciado hoy que ha presentado alegaciones a la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) que prepara el Ayuntamiento de Madrid para la zona de Gaztambide, al tiempo que ha denunciado que el Consistorio "dificulta la defensa jurídica de las pymes y la opacidad de todo el procedimiento administrativo".

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El plazo para presentar alegaciones terminó en Nochevieja. Las alegaciones presentadas por el colectivo empresarial cuestionan globalmente la oportunidad e idoneidad de la ZPAE, tal y como se ha planteado, con el objetivo de que su proceso de tramitación vuelva al punto de partida y contemple "un proceso participativo real, tanto en el diagnóstico de las causas del ruido y de sus focos emisores, como en la puesta en marcha de un plan de medidas eficaz que garantice las mejoras de las condiciones de calidad de vida de los residentes, contando con la implicación de todos los agentes sociales afectados".

Durante los últimos 10 años la plataforma ha venido presentando alegaciones durante el periodo de exposición pública, la tramitación de las diferentes zonas de protección acústica especial puestas en marcha por el Ayuntamiento de Madrid.

Y todas las han basado en "la inconsistencia de la metodología utilizada en la realización de mediciones acústicas, ya que son incapaces de identificar y demostrar cuáles son los verdaderos focos emisores de contaminación acústica de cara a establecer un plan de medidas capaz de minimizar el impacto de los focos emisores responsables de la contaminación acústica", esgrimen.

Por ello, consideran que los planes de medidas de lucha contra el ruido propuestos por la Dirección General de General de Sostenibilidad y Control Ambiental de la Delegación de Medio Ambiente y Movilidad "se han venido mostrando ineficaces e incapaces de solucionar la problemática del ruido nocturno extendiendo y dispersando sus efectos por toda la ciudad".

Así, la plataforma critica que las medidas de las diferentes ZPAE puestas en marcha en anteriores legislaturas se han centrado en "restringir, dificultar e impedir la actividad de las pymes del sector del ocio y la hostelería, culpabilizándolas de los problemas de tráfico, botellón o las conductas incívicas que se producen en la calle sin que se haya producido resultados ambientales notables, más allá de la destrucción de empresas y la pérdida de puestos de trabajo".

En el contexto político actual, los representantes empresariales han mostrado "su sorpresa y perplejidad" por la puesta en marcha de una nueva ZPAE, "al margen del proceso negociador de la Mesa del Ocio establecido e impulsado por ella Ayuntamiento de Madrid y que ha permitido reunir en un foro de debate sin precedentes, a las organizaciones vecinales, el colectivo empresarial del sector del ocio, la hostelería y los espectáculos, y los distintos organismos del Ayuntamiento implicados directa o indirectamente en la actividad económica y social del ocio nocturno".

Para el colectivo empresarial, el planteamiento y la conveniencia de revisar la ZPAE de Aurrerá debiera haber sido una oportunidad para poner en marcha los diferentes planes de medidas y propuestas para luchar contra la contaminación acústica, que se han consensuado en la Mesa del Ocio por parte del Ayuntamiento de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones de vecinos y la Plataforma de Asociaciones por el Turismo, el Ocio, la Hostelería y la Cultura de la Comunidad de Madrid.

"En tanto en cuanto no se priorice la puesta en marcha de este plan de medidas y no sé de una verdadera oportunidad a la aplicación de las diferentes medidas consensuadas por aquellos que sufren las consecuencias de la problemática del ruido (tanto como sujetos pasivos de la misma como de afectados para la actividad de sus empresas) no consideramos que la documentación, tramites y propuestas planteadas dentro de la normativa para la puesta en marcha de la Zona de Protección Acústica Especial para el Barrio de Gaztambide deba seguir adelante", han esgrimido.