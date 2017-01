Daimús denuncia "desatención" de todas las administraciones por no retirar toneladas de algas del temporal

El gobierno de Daimús (Valencia) ha denunciado la "indefensión" en la que se encuentra la localidad tras el último temporal, que dejó en la playa del municipio "toneladas de cañas y de algas que se están pudriendo en los casi dos kilómetros de litoral", según ha asegurado el alcalde, Francisco Javier Planes (PP), quien ha criticado la "desatención" de todas las administraciones.

El primer edil ha lamentado en un comunicado que ninguna administración se haya hecho cargo de retirar estos restos que ha sacado el mar, "desde el primer día de temporal" y que impiden a los vecinos pasear por la arena.

"Nadie se quiere hacer cargo de este problema, que en cuestión de días puede ser de salud pública", ha criticado el alcalde 'popular', que ha explicado que unos días después de que acabaran los días de lluvias de hace dos semanas comenzó "un periplo de llamadas a todas las administraciones para ver cuál de todas era la encargada de retirar estos restos".

"Hay que recordar que las cañas están en la playa de Daimús porque las ha sacado el Serpis, que quizá no estaba tan limpio como debía estar", ha apuntado Planes, que ha agregado: "No es suciedad generada aquí y Daimús no tiene que gastar miles de euros en retirarla".

Planes ha asegurado que durante estas dos semanas ha escuchado "mucha música de centralitas telefónicas" pero que nadie "se ha puesto al otro lado del aparato para dar una solución". "He telefoneado personalmente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a Demarcación de Costas, a la Delegación de Gobierno y la Diputación de Valencia y aquí nadie asume responsabilidades", ha criticado.

Desde Daimús se han remitido "escritos tanto al Ministerio de Medio Ambiente como al Consell, para ver si alguien asume alguna responsabilidad", aunque sin respuesta, según ha afirmado. El alcalde ha recalcado que esta situación "indigna" a muchos vecinos de Daimús, de la playa y del distrito de Els Pedregals, ya que las cañas ocupan toda la arena y las algas invaden toda la primera línea. "No se puede transitar por ningún lado. Todo empieza a oler mal y hay muchos residentes con malestar", ha descrito.

El primer edil ha destacado que el gobierno local cuenta con una autorización de la Diputación de Valencia para mantener la playa durante el verano, pero este permiso "no es válido en este momento, ya que los restos los ha sacado el mar tras el temporal". "La CHJ, Costas o el Gobierno están obligados a actuar, de lo contrario Daimús estudiará qué medidas tomar para exigir que se limpie la playa, ya que esta suciedad la ha traído el Serpis, que ha arrastrado miles de cañas en todo su curso", ha insistido.

De hecho, según Planes, el coste de retirar las cañas y las algas putrefactas es de unos 150.000 euros, una cantidad que "Daimús no va a afrontar". "No estamos hablando de colores políticos, sino de gestión y de salud pública y exigiremos que se limpie la playa", ha reiterado.

Según el consistorio, el temporal sacó mucha arena de primera línea hasta la zona urbana y desde hace tan solo unos días operarios municipales están trabajando ya para recoger todos estos áridos y devolverlos a la playa con el objetivo de que las calles de la playa de Daimús y el paseo vuelvan a ser transitables.

"Nosotros somos responsables del entramado urbano, de la arena de la playa no. El Gobierno es muy suspicaz cuando se propone alguna actuación en la arena en temporada turística, pues ahora que demuestre la misma diligencia y la limpie a través de cualquiera de sus organismos y si no que lo haga la Generalitat, que tanto defiende el medio ambiente", agregó Planes.

En estos momentos hay ocho trabajadores municipales trabajando con máquinas y camiones en toda la playa para sacar la arena de las calles y evitar que entre por desagües y genere atascos.