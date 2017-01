El Síndic de Greuges pide derogar que la Dgaia se quede pensiones de niños tutelados

3/01/2017 - 13:21

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido a todos los grupos del Parlament que deroguen la norma que permite a la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (Dgaia) quedarse en concepto de gastos derivados de la atención con las prestaciones y pensiones no contributivas que reciben los niños tutelados por parte de la Seguridad Social, ha informado este martes en un comunicado.

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

"Antes la administración acumulaba estas pensiones y cuando se cumplía la mayoría de edad se devolvían al niño", ha explicado en declaraciones a Europa Press la adjunta al Síndic para la defensa de los derechos de los niños, Maria Jesús Larios, quien ha precisado que desde 2010 han recibido 20 quejas por parte de familiares y extutelados.

Ha reiterado la necesidad de aprobar una nueva proposición de ley --ya en trámite parlamentario-- con el fin de acabar con la modificación de la Ley 14/2010, sobre los derechos y oportunidades de la infancia, que permite a la Dgaia "cobrarse" los gastos derivados de la atención que proporciona a los niños tutelados.

"No puede ser que la administración cobre los gastos de la tutela porque esto es un servicio público y en la cartera de servicios aparece como un servicio gratuito", ha criticado Larios, y ha añadido que esta medida también vulnera el derecho de igualdad porque no todos tienen asignada una pensión --de orfandad o prestación por hijo a cargo--, de manera que no contribuyen igual.

En 2012, el Síndic ya emitió una resolución relativa a este asunto y sugirió a la entonces Conselleria de Bienestar Social y Familia que dejara sin efecto la Instrucción 1/2012 que desarrollaba la citada modificación de la ley de infancia, lo que el departamento rechazó argumentando que lo único que hacía esta norma era "clarificar el circuito de gestión de las prestaciones y pensiones de las que son beneficiarias los menores".

Sobre la dificultad jurídica en relación a que la administración tenga un depósito con las pensiones acumuladas de los menores que tutela, la adjunta del Síndic ha llamado a "resolverlo jurídicamente".