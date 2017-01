C´s no descarta respaldar enmiendas a la totalidad de los presupuestos si no hay acuerdo previo

3/01/2017 - 13:15

La dirección de Ciudadanos no descarta respaldar enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para este año si no hay acuerdo previo con el Gobierno para materializar las partidas pactadas y que suman 3.800 millones de euros.

En rueda de prensa, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, subrayó que el Gobierno parece no tener prisa ahora por presentar ese proyecto a pesar de que hace unos meses lo consideraba "urgente" y casi "no se podía vivir" sin su tramitación.

Ciudadanos espera conocer "lo antes posible" el proyecto del Gobierno para estudiarlo y comenzar una negociación que formalmente, asegura, aún no se está produciendo.

Habrá que ver las enmiendas, dijo Villegas al ser preguntado por la posicion de Ciudadanos en ese primer trámite del proyecto, que para ser tramitado tiene que superar las enmiendas a la totalidad que presentarán partidos de la oposición.

Si no hay acuerdo con el Gobierno, aseguró, "no descartamos poder votar a favor de las enmiendas a la totalidad", y la posición en todo caso dependerá del grado de acuerdo. No obstante, Villegas destacó la voluntad de acuerdo sin querer adelantar acontecimientos y valorar un escenario de fracaso en esa tramitación.

Dejó claro, eso sí, que Ciudadanos solo negociará con el Gobierno, que es a quien le corresponde negociar también con otras formaciones para sacar adelante los Presupuestos. Ciudadanos no se va a sentar con el PNV, sentenció, aunque permanecerá "vigilante" para asegurar que los hipotéticos acuerdos con otros partidos no chocan con los idearios de su formación.

