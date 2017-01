Casado dice que populistas y nacionalistas ocultan su "fracaso" con "ocurrencias" como la Cabalgata de Reyes de Vic

3/01/2017 - 13:35

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha considerado este martes que "los populistas y los nacionalistas no saben gestionar" y que por esta razón "intentan ocultar su fracaso administrativo con ocurrencias absurdas y ridículas" como la de hacer un llamamiento para acudir a la Cabalgata de Reyes de Vic (Barcelona) con 'esteladas' y pedir una república catalana a Sus Majestades de Oriente.

ALICANTE, 3 (EUROPA PRESS)

"Lo vimos el año pasado con la cabalgata de --Manuela-- Carmena --en Madrid-- y lo veremos ahora con la cabalgata de Vic", ha dicho Casado, que ha indicado que esto se hace "con un matiz independentista que roza el esperpento".

El responsable 'popular' se ha pronunciado de este modo en el acto celebrado en Elche (Alicante) para presentar las líneas básicas de la Ponencia 'Europa y nuestro papel en el mundo' del 18 Congreso PP, preguntado por el llamamiento que Òmnium Cultural y ANC de Vic (Barcelona) han hecho para ir a la Cabalgata de Reyes con 'esteladas' y pedir una república catalana a Sus Majestades de Oriente y por la politización de este acto.

Pablo Casado ha añadido que en Vic ha habido "también alguna noticia que no nos ha gustado con la última celebración del Día de la Hispanidad" y ha señalado que en esta localidad se está viendo, "al igual que en otros municipios de Cataluña, que se intenta separar a los catalanes por su ideología, por su amor a una bandera o por su pertenencia a una identidad".

Tras ello, ha resaltado que los miembros del PP estiman que "la mejor vacuna contra el nacionalismo excluyente y contra el populismo es la libertad", por lo que ha pedido "libertad para que dejen a los catalanes seguir viviendo en paz, sin ningún tipo de separación, sin ningún tipo de fractura entre sus vecinos".

El vicesecretario de Comunicación del PP ha manifestado que "si los independentistas pretenden fracturar España" tienen que tener en cuenta que "antes fracturarían Cataluña, como se ha visto en las últimas elecciones autonómicas", al tiempo que ha subrayado que "no son mayoría".

En este sentido, ha cuestionado la oportunidad de un referéndum en Cataluña sobre su independencia y ha apuntado la posibilidad de que no se obtenga el resultado deseado por los independentistas en algún lugar. "Por qué van a hacer un referéndum para separarse del resto de España, a lo mejor no aceptan ese referéndum en alguna provincia respecto al resto de la comunidad autónoma o en algún municipio respecto al resto de la provincia", ha preguntado.

"CONSENSO POLÍTICO DETRÁS"

Casado ha agregado respecto a los referendums que "si se ha visto algo claro en 2016 es que sólo son válidos cuando tienen un consenso político detrás" y "cuando no son divisorios" sino que "ratifican una negociación e, incluso, una legislación o una constitucionalidad previa".

Así, ha rechazado el "soberanismo secesionista" y el camino hacia "el empobrecimiento y la división de la sociedad catalana". "Nosotros como Partido Popular lo que vamos a decir es que estamos completamente en contra de ese soberanismo secesionista y que vamos a evitar que sigan con una deriva que sólo conduce al empobrecimiento y la división de la sociedad catalana", ha expuesto.

En esa línea, Pablo Casado ha asegurado que los 'populares' quieren "a Cataluña" y ha señalado que tanto esta autonomía, como la Comunitat Valenciana, Murcia y parte de Andalucía son "parte importante de la Europa Mediterránea y parte absolutamente indivisible de la historia cinco veces centenaria de España".

"LO MEJOR PARA CATALUÑA"

"Por eso lo que queremos es lo mejor para Cataluña. Queremos poder hablar de infraestructuras, de financiación autonómica, de cultura y de lengua y de muchas cosas pero no de lo que no podemos hablar, que es de la soberanía nacional, de la igualdad de los españoles y de la unidad" de España, ha planteado el vicesecretario de Comunicación del PP.

Tras ello, ha acusado a los independentistas de "intentar crispar" y "pintar al PP como un partido antipático que no quiere a Cataluña cuando los que no quieren a Cataluña son ellos porque quieren dividirla y empobrecerla, sobre todo, porque han fracasado en su gestión".

"Medio millón de parados catalanes no va a encontrar empleo con la independencia, los 900.000 catalanes que están en lista de espera sanitaria no van a encontrar una atención médica con la independencia y las miles de familias que están esperando una plaza en una residencia de la tercera edad en Cataluña no van a encontrar para su padre o su abuelo un sitio con la independencia", ha argumentado al respecto Casado.

El responsable 'popular' ha pedido a los independentistas que "gestionen y que gestionen bien" y que "no se preocupen sólo de no retransmitir el discurso del Rey en Nochebuena, de pagar seis canales o de pagar embajadas porque la política exterior ya la hace el Gobierno español".

"ALGO ESTARÁN HACIENDO MAL"

Con todo, ha insistido en que el PP no permitirá "el desafío independentista", como tampoco se hace "en ningún país europeo". Ha insistido en que los independentistas están "haciendo el ridículo" y ha destacado que al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont se le haya incluido "como uno de los personajes más nefastos que puede tener 2017".

"Algo estarán haciendo mal. Es como un conductor suicida, cuando está viendo que todo el mundo va en dirección contraria, a lo mejor, debería pensar que el que está en sentido equivocado es él", ha expuesto al respecto Casado, al tiempo que ha asegurado que "Europa quiere países fuertes y unidos" y ha dicho que "España necesita seguir con una Cataluña necesaria para la prosperidad del conjunto de España".