Extenda pone en marcha un nuevo programa para la implementación de un plan de marketing digital internacional

3/01/2017 - 15:11

Economía y Conocimiento podrá al servicio de las empresas andaluzas expertos del sector TIC para mejorar su promoción 'on line'

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Economía y Conocimiento, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, pondrá en marcha Extenda Plan de Marketing Digital Internacional, un nuevo programa dirigido a implementar en las empresas andaluzas una estrategia de marketing digital internacional que, a través de novedosas formas de promoción y comercialización 'on line', abra nuevas vías para su desarrollo comercial en el exterior.

Según indica Extenda en una nota, dentro del marco de los servicios de consultoría que ofrece Extenda como apoyo a la internacionalización, este nuevo programa se marca como objetivo "dotar a las empresas andaluzas de un plan de marketing digital internacional, que sirva de base para desarrollar posteriormente de forma planificada y estratégica acciones de promoción y comercialización online a nivel internacional que reviertan de forma positiva en su negocio".

De esta manera, gracias al asesoramiento personalizado de expertos consultores en materia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), esta iniciativa permitirá a las firmas andaluzas "adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar una estrategia digital internacional completa". En ésta se incluirán aspectos como "información relevante sobre el mercado digital potencial, los objetivos y estrategias más adecuadas, acciones de marketing recomendadas, una hoja de ruta para implementar las acciones, la financiación necesaria y todas las ayudas existentes para poder llevarlo a cabo".

El nuevo programa reforzará las acciones que despliega Extenda desde el año 2011 para favorecer el negocio internacional de las empresas andaluzas en alianza con las nuevas tecnologías, las cuales fueron inauguradas por Extenda Plus, la primera red profesional 2.0 de la internacionalización en España. Esta herramienta basada en los principios del Social Media, apoya la promoción de las firmas en el ámbito 'on line' y ofrece un espacio de networking entre empresas dirigido a promover su estrategia de internacionalización. Actualmente, hay más de 5.000 empresas registradas en Extenda Plus, red que ha recibido más de 57.200 visitas en 2016.

En un paso más dentro del marco de Extenda Plus, se puso en marcha en 2012 el Programa de Innovación Comercial, que ha incorporado una novedosa forma de promoción, esto es, los portales web sectoriales, conformados por los propios blogs de las empresas, con sus productos y servicios. En la actualidad, hay nueve portales en servicio, con más de 500 empresas y más de 3.800 productos y proyectos para los sectores de moda, arquitectura, industria auxiliar de la agricultura, logística, inmobiliario, energías renovables, multilateral, legal y canal 'contract'.

EVENTOS 'ON LINE'

Siguiendo el programa de Innovación Comercial, en 2013 se crearon los 'Eventos OnLine', una nueva herramienta de la red profesional 2.0 Extenda Plus que da a las empresas la posibilidad de participar activamente en más de medio centenar de jornadas al año vía streaming tv.

Asimismo, en 2014 se activó un nuevo programa de jornadas sobre mercados denominadas 'Jornadas virtuales', que permiten acercar información de alto interés desde cualquier punto del mundo a cualquier rincón de Andalucía, gracias al trabajo en colaboración de la red profesional Extenda Plus y la Red Exterior de Oficinas de Promoción de Negocios de Extenda. Estas jornadas se realizan exclusivamente en formato 'on line' para que las empresas puedan conectar en tiempo real con especialistas de diferentes países.

Gran parte de esta información profesional estratégica está al alcance de las empresas andaluzas en la plataforma Extenda TV, en la que pueden visionar las jornadas a la carta, así como eventos sobre mercados, sectores de oportunidad o procesos de internacionalización.

Igualmente, pueden acceder a toda la información sobre los servicios de Extenda, sectores y mercados de exportación, además de conocer los casos de éxito de decenas de empresas andaluzas.

Además este nuevo programa deriva de otras actuaciones incluidas en la estrategia de apoyo al e-commerce internacional, como el antiguo Extenda-Plan de Internacionalización Digital, que durante dos años seguidos tuteló a 35 empresas para que desarrollaran su estrategia de comercialización online de manera planificada. Con este servicio, las firmas "adquirieron una visión tecnológica de su organización y obtuvieron un plan estratégico de promoción y comunicación TIC internacional, además de recibir asesoramiento y formación en nuevas tecnologías".