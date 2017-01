C's pide al Gobierno de Canarias que deje de "lavar los trapos sucios" en los medios

3/01/2017 - 15:35

La portavoz de Ciudadanos (C's) en Canarias y diputada nacional, Melisa Rodríguez, ha pedido al Gobierno de Fernando Clavijo que deje de "lavar los trapos sucios" en los medios de comunicación y se ponga a trabajar por el interés de los canarios, ya sea en minoría o gobernando en coalición con otra fuerza política.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Ciudadanos (C's) en Canarias y diputada nacional, Melisa Rodríguez, ha pedido al Gobierno de Fernando Clavijo que deje de "lavar los trapos sucios" en los medios de comunicación y se ponga a trabajar por el interés de los canarios, ya sea en minoría o gobernando en coalición con otra fuerza política.

Así lo ha manifestado a la salida de una reunión con el jefe del Ejecutivo canario, en la que han hablado de todo pero "ni un segundo" de política local, por lo que no han tocado temas como la ruptura del pacto regional entre CC o PSOE, de la petición de otros partidos para que Clavijo se someta a una cuestión de confianza o de la posibilidad de que se presente una moción de censura para echar a CC en el Ayuntamiento de La Laguna, donde Ciudadanos cuenta con dos concejales.

Melisa Rodríguez ha explicado que la reunión de hoy ha servido para abrir una línea de diálogo con el Gobierno de Canarias y definir cuáles son las necesidades del archipiélago y ver qué puede hacer C's desde Madrid, ya que para este partido "lo importante es qué necesita Canarias y qué podemos hacer para defender a los canarios".

De lo que sí se ha hablado ha sido del Estatuto de Autonomía de Canarias, ya en el Congreso; de la reforma de la Ley Electoral, de la que dijo echar en falta propuestas de otros partidos, y de la Ley del Suelo, respecto a la que el Gobierno ha invitado a C's a presentar enmiendas aunque no tenga presencia en el Parlamento, una invitación que ha sido acogida por Melisa Rodríguez, pues entiende que es una norma que "hay que pulir más". También han acordado la celebración de futuras reuniones para hablar de sanidad y educación.

Respecto a La Laguna, ha dicho que C's no ha tenido ninguna comunicación oficial por parte de otros partidos a pesar de que Unid@s se puede ha decidido tomar la iniciativa de cara a una hipotética moción de censura contra el alcalde. Tampoco opinó de que Clavijo vaya a gobernar en minoría, aunque reconoció que tendrá "más difícil" sacar iniciativas adelante. Y sobre someterse a una cuestión de confianza, recalcó que es criterio de él y de su partido. "C's no está en el Parlamento y no va a decirle a Clavijo lo que tiene que hacer", insistió.