El PSC recuerda que en su congreso decidió no hacer alianzas electorales en Catalunya

3/01/2017 - 15:43

Se reivindica como único partido progresista que mantiene siglas

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El PSC ha recordado este martes que en su último congreso decidió no tejer alianzas electorales en Catalunya con ningún partido para concurrir juntos, y también ha destacado que es la única formación progresista del Parlament que mantiene sus siglas intactas, han explicado fuentes socialistas a Europa Press.

Lo han dicho después de que el portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, asegurara en una entrevista de Europa Press que el PSOE quiere participar en las decisiones del PSC sobre los pactos electorales para concurrir a los comicios autonómicos y municipales catalanes, alegando que el partido es la marca de los socialistas en Catalunya.

Las citadas fuentes del PSC han apelado a no generar "especulaciones" con posibles pactos en general ni con el espacio de los 'comuns' en particular, porque no se prevén alianzas preelectorales en este sentido.

QUÉ DECÍA LA PONENCIA DEL PSC

La ponencia política que aprobó el PSC en su congreso de noviembre defiende buscar la "más estrecha colaboración posible entre las fuerzas de izquierdas" para revertir los recortes y generar políticas progresistas siendo útiles a los ciudadanos, pero en ningún caso se refiere a pactos preelectorales.

Mario Jiménez explicó el lunes a Europa Press que el PSC es "la marca" del PSOE en Catalunya en las elecciones municipales y autonómicas, mientras que el PSOE lo es del PSC en las generales y europeas.

Jiménez también argumentó que, al tomar una decisión en el ámbito de los comicios autonómicos, el PSC "está decidiendo también por el PSOE: Y por el PSOE sólo puede decidir el PSOE".