El Gobierno canario reta a NC a buscar apoyos para una moción de censura contra Clavijo

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario, José Miguel Barragán, ha retado a Nueva Canarias (NC) a buscar los apoyos suficientes en el Parlamento para sacar adelante una hipotética moción de censura contra el presidente Fernando Clavijo tras decidir romper el pacto regional con el PSOE o para obligarle a que se someta a una cuestión de confianza.

En declaraciones a los medios tras asistir a una reunión con miembros de Ciudadanos (C's), José Miguel Barragán ha dicho que el Gobierno sólo valoraría que Clavijo se sometiese a una cuestión de confianza si no tuviera ningún apoyo parlamentario, una situación que ahora no se da, y también se preguntó por qué el líder de NC, Román Rodríguez, insiste tanto en esto cuando él no se sometió cuando se lo pidió el PSOE siendo presidente del Gobierno.

"Si hay votos para una moción de censura, es lo que Nueva Canarias tendría que estar buscando", señaló el viceconsejero, que considera que lo único que busca NC con todo esto es "seguir alimentando su discurso de que Canarias no es estable". "El Gobierno de Canarias sigue siendo estable, ahora en minoría, y si en un momento determinado el Parlamento decide otra cosa, nos vamos a enterar todos a la vez", recalcó Barragán.

En cualquier caso, reconoció que al Gobierno le gustaría construir una mayoría más estable con un nuevo pacto de gobierno, por ejemplo con el Partido Popular, de ahí que la idea sea abrir negociaciones. Pero si esto no es posible, dijo que se optará por mantener un gobierno en minoría con el respaldo de otras fuerzas políticas y con una agenda "clara y concreta" de qué cosas habrá que apoyar para que el Gobierno pueda ser "estable y funcione".

José Miguel Barragán hizo hincapié en que no es la primera vez que en Canarias ha habido un gobierno en minoría, ni tampoco en España, pero admitió que eso obligará en la Cámara regional a que haya "mucho diálogo y consenso" para que las políticas del Gobierno se mantengan.

El viceconsejero admitió que esto afectará, incluso, al nombramiento de los cuatro nuevos consejeros que ocuparán las áreas que ha dejado el PSOE, cuyos nombres se anunciarán mañana. En este sentido, indicó que el presidente sólo está pensando en que sean eficaces al frente de las Consejerías y que sean personas que tengan "muy despierto" el ímpetu del diálogo y el consenso para conseguir el máximo de acuerdos posibles.