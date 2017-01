Caballero ve a Feijóo "frenético" contra el Área y cree que la negativa a inscribirla "no se sostiene jurídicamente"

3/01/2017 - 17:00

Reunirá a la Junta de Gobierno del ente la próxima semana para abordar, entre otras cuestiones, el transporte metropolitano

VIGO, 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha advertido este martes de que el informe de la Dirección Xeral de Administración Local, que rechaza la inscripción del Área Metropolitana en el Rexistro de Entidades Locais de Galicia (Relga), "no se sostiene jurídicamente", y lo ha vinculado al hecho de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, está "frenético en contra del Área".

En declaraciones a los medios, el regidor olívico ha confirmado que el Ayuntamiento ya ha recibido la resolución por la que se notifica la negativa de la Xunta a inscribir el Área Metropolitana en ese registro, pero ha advertido de que, según han analizado los servicios legales municipales, ese informe es "pura y simplemente expresiones, unas detrás de otras, sin ningún fundamento jurídico".

Además, ha añadido Caballero, la resolución contradice al Tribunal Supremo que, en una sentencia sobre el registro de otra entidad en Galicia, advierte de que la función del Relga "no es de control, sino de mera constancia o toma de razón", y que debe "imperativamente" practicar la inscripción de las entidades, salvo que haya insuficiencia de datos. "Aquí no se observa que falten datos, porque no nos los piden", ha apuntado el alcalde.

Por todo ello, ha vinculado esa decisión con el "intento desesperado" de Núñez Feijóo y del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "parar" el ente supramunicipal. "No entienden la democracia, el Área Metropolitana dio la mayoría --para ser presidente-- a Abel Caballero, y no lo soportan", ha constatado el alcalde.

DECISIONES DEL ÁREA

Caballero ha criticado que el Gobierno gallego del PP está "en permanente pánico" desde la constitución del Área, y teme que el gobierno metropolitano "empiece a hablar" y a tomar decisiones sobre transporte, el aparcamiento del Hospital Álvaro Cunqueiro, o la pobreza energética. "Esto es lo que los asusta", ha sentenciado.

De hecho, el alcalde vigués ha confirmado que, como presidente del Área (aunque la Xunta no da por válida su elección), convocará una nueva reunión de la Junta de Gobierno del ente (formada por los 14 alcaldes) para la próxima semana. En esa reunión, ha avanzado, se abordarán cuestiones como el transporte metropolitano.

Finalmente, Caballero ha criticado el papel del PP de Vigo, del que ha denunciado que "es dependiente de Feijóo y Rueda". El regidor olívico ha ido más allá, y ha asegurado que Elena Muñoz se ha convertido en presidenta del PP vigués gracias a la dirección de su partido, y que si hubiera ganado el congreso Javier Guerra, defendería la puesta en marcha del Área Metropolitana.