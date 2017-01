En comú podem pregunta al gobierno si trillo es “digno” de representar a espana ante el reino unido

3/01/2017 - 17:52

En Comú Podem, confluencia catalana del grupo confederal de Unidos Podemos, ha registrado una serie de preguntas en el Congreso dirigidas al Gobierno tras conocerse el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa del accidente del Yakovlev ocurrido en 2003 que costó la vida a 62 militares.

Los parlamentarios de En Comú Podem han registrado un total de cinco preguntas dirigidas al Ejecutivo para su contestación por escrito. Las primeras versan sobre las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dijo no saber nada de este informe sobre algo que ocurrió “hace muchísimos años”. “¿Considera apropiado el Gobierno el desdén y la falta de empatía con la que el presidente Rajoy ha despachado una tragedia como la vivida por 62 militares españoles y sus familias?”, señalan en una de las preguntas.

Además, se remiten a las declaraciones del jefe del Ejecutivo al referirse a los años que han pasado desde el accidente del Yak-42. Preguntan al Gobierno a partir de cuántos años “deben unas víctimas dejar de luchar por lo que ellas entiendan que es hacer Justicia”.

Asimismo, interpelan al Ejecutivo sobre si es “apropiado” que la representación de España ante el Reino Unido la ostente una persona como Federico Trillo, “que cuando dirigió el Ministerio de Defensa no sólo no veló por la seguridad de las personas que trabajaban allí, sino que no veló por su correcta identificación y entrega de los cadáveres a sus familias y que jamás reconoció ni los errores cometidos, ni las negligencias, ni el dolor de las familias de las víctimas.

Por ello, preguntan si el Gobierno tiene intención de reconsiderar la sustitución del actual embajador “por alguien digno de representar a España ante un país extranjero y que por lo menos no haya sido reprobado por el Congreso de los Diputados, como sucede en el caso de Federico Trillo, que lo fue el 29 de junio de 2005”.

