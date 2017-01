Seijas asegura estar "al día con las cuentas" de Podemos aunque reconoce que hubo un retraso

3/01/2017 - 18:33

La diputada expulsada de Podemos, Montserrat Seijas, ha explicado que las afirmaciones acerca de que tiene una deuda de 6.500 euros con el partido son "mentira" y ha dicho que "está al día con las cuentas", aunque ha reconocido que hubo un retraso que devolvió fraccionadamente.

PALMA DE MALLORCA, 3 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press este martes, Seijas ha explicado que "en febrero y marzo hubo un retraso, por un embargo por un tema personal", que ya está resuelto.

Así, Seijas ha lamentado que "se baje al lodo" de esta manera y ha asegurado que a ella no le han mandado "ninguna comunicación". "Si no estuviera al día de las cuentas, las pagaría", ha afirmado.

"No le debo absolutamente nada al partido", ha dicho Seijas. "Si alguien te debe algo, se lo comunicas y si no le envías un monitorio", ha expresado para después añadir: "Me da mucha pena en lo que están convirtiendo el partido en Baleares".