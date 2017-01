Siguen en paradero desconocido los menores tutelados que dormían en un parque de Hortaleza

4/01/2017 - 15:57

Los menores de origen marroquí tutelados por la Comunidad de Madrid que en las últimas semanas dormían en un parque del madrileño distrito de Hortaleza continúan en paradero desconocido, después de haber sido interceptados por la Guardia Civil en Ávila la semana pasada.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El pasado mes de noviembre la Fundación Raíces y Save the Children denunciaron públicamente la situación de estos niños "que se niegan a ir a los centros de acogida porque el sistema no les protege, les discrimina y no les proporciona los cuidados que debería".

Como solución, a principios del pasado mes de diciembre, la Comunidad de Madrid derivó a este grupo de menores a un piso tutelado dirigido por la Asociación Mundo Justo en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid. "Ante las presiones que recibió la Comunidad de Madrid, entre otros por parte del Ayuntamiento del municipio el cual se opuso a que estos menores se instalaran en este piso, hicieron que el 16 de diciembre se volviese a derivar nuevamente a estos niños al centro de acogida de Hortaleza", señalaron las asociaciones.

Tras ello, los menores volvieron a escaparse del centro y se instalaron de nuevo en un parque cercano, pero desde el pasado 29 de diciembre no se les vio a ver en el lugar.

Ese mismo día, la Central Operativa Compleja de la Guardia Civil de Ávila recibió un aviso telefónico de un empleado de Adif avisando de que en la localidad madrileña de Santa María de la Alameda habían echado a varios jóvenes del tren, debido a que iban sin billete y durante el trayecto molestaban a los demás pasajeros, ha informado en un comunicado la Comandancia provincial de la Guardia Civil.

Entonces, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda y localizaron a los menores en el kilómetro 80.5 de la vía férrea, tratándose de seis menores y un mayor de edad, pertenecientes a diferentes centros de menores de la Comunidad de Madrid.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila puso el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores de la provincia castellana, que ordenó que los chicos fueran trasladados inmediatamente a la Residencia de Protección a la Infancia de Fuentes Claras de Ávila, donde finalmente fueron trasladados.

No obstante, los tutelados se fugaron de dicha residencia al día siguiente, algo que no fue notificado a la Guardia Civil de Ávila, que desconoce si se trata de todos los desaparecidos que dormían en el madrileño parque de Hortaleza las últimas semanas.

Por su parte, la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha recordado que ya en noviembre envió una comunicación al Grupo de Menores de la Policía Nacional para informarles de que varios menores no acudían a los centros que tenían asignados. Los desaparecidos residían en los centros de primera acogida Clara Eugenia y Hortaleza.