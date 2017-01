El PAR afirma que un Ejecutivo "incapaz" de aprobar un Presupuesto no puede gobernar en Aragón

La diputada del PAR en las Cortes de Aragón, Elena Allué, ha lamentado que la Comunidad comience el año sin unos Presupuestos aprobados y ha advertido de que si el Ejecutivo autonómico es "incapaz" de presentarlos y de conseguir apoyos, también es "incapaz" de gobernar.

En rueda de prensa, Allué ha opinado que el presidente de la Comunidad, el socialista Javier Lambán, "no se ha dado cuenta de que gobierna con 21 diputados" y parece que "tuviera mayoría absoluta" porque "no quiere dialogar con los demás" y de esta forma "está contribuyendo al bloqueo y a la incertidumbre".

La diputada del Partido Aragonés ha subrayado que "la única y máxima obligación que tiene el Gobierno en 2017 es conseguir los apoyos para que la Comunidad cuente con un Presupuesto" y ha planteado que si el Ejecutivo PSOE-CHA "es incapaz" de hacer esto, solo tiene dos opciones, "o buscar los apoyos en otros grupos que no sean los que hasta ahora no está consiguiendo o apartarse y dejar que otros gobiernen".

En este sentido, ha considerado que Lambán "podría dar un paso atrás", "darse cuenta de que no es capaz de gobernar" y "disolver la Cámara y convocar nuevas elecciones, pero él no quiere eso".

Allué ha añadido que el PAR "se ha ofrecido cuatro veces a dialogar y cuatro veces se nos ha negado esa posibilidad" y "se nos ha dicho que no quieren sentarse a hablar con nosotros" porque "no quieren hablar con grupos que no pertenezcan al pacto de investidura de los cuatro partidos de izquierda".

Sin embargo, estos últimos "no son capaces de ponerse de acuerdo para otra cosa que no sea fijar sillones" o "para ser los campeones de la subida de impuestos en España, pero son incapaces de pactar para ser los mejores en competitividad, proyección exterior, en política social".

A su entender, los grupos de izquierdas "han demostrado su falta de preocupación por los aragoneses" y están "más interesados en sus pugnas internas", en "ver quién es más de izquierdas" y "en las encuestas electorales", que en "solucionar los problemas de las personas", para calificar de "vergonzoso" que ni Aragón, ni Zaragoza posean todavía de Presupuestos para 2017.

NI UN BORRADOR

La diputada del PAR ha alertado de que Aragón "está creciendo por debajo de la media nacional", a pesar de lo cual ni siquiera hay un borrador de Presupuestos, una situación que "es responsabilidad del Gobierno PSOE-CHA", ha remachado.

A su entender, no presentarlos "hurtar la posibilidad de diálogo y de buscar un entendimiento" y también "perjudica la imagen de la Comunidad, introduce desconfianza y pone en serio riesgo el progreso social y económico" de Aragón por lo que ha pedido al Gobierno que "los traiga de manera inmediata y urgente".

La diputada del PAR ha indicado que su grupo "ya se ha ofrecido a sentarse a hablar y acordar mejoras para garantizar las prestaciones a quienes más lo necesitan", impulsar la internacionalización y competitividad de las empresa, garantizar la viabilidad de los espacios naturales, así como la educación, la enseñanza concertada, los servicios que prestan las comarcas y recuperar inversiones.

Además, el PAR ha abogado por bajar los impuestos ya que el Gobierno autonómico tiene "margen" para hacerlo gracias a que "va a haber garantía de mayor financiación a las Comunidades", ha apostillado Allúe.

Igualmente, ha recalcado que la Comunidad necesita "asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos, atender las necesidades de las recientes aprobadas leyes de emergencia social y pobreza energética, seguir fomentando los sectores estratégico y generar empleo y riqueza".

Asimismo, es preciso mejorar las inversiones, tras el descenso del 40 por ciento en los Presupuestos de 2016, algo a lo que se suman unos niveles de ejecución "que no son satisfactorios", ha comentado la parlamentaria.

Allué ha agregado que Aragón necesita "estabilidad, confianza, credibilidad, mayor responsabilidad, fortaleza, impulso, prestigio y, sobre todo, sentido común" y ha estimado que si el Ejecutivo, "por su incapacidad de dialogar, no puede sacar" los Presupuestos, "para qué lo queremos", al tiempo que ha aclarado que la prórroga de las cuentas de 2016 solo mantiene el crédito inicial y no las modificaciones aprobadas el año pasado.