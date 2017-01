El Ayuntamiento blinda la vivienda, la limpieza o el fondo de reequilibrio con la prórroga presupuestaria

4/01/2017 - 16:51

El Gobierno municipal blinda con la prórroga presupuestaria la construcción de vivienda pública y compra de pisos para usos sociales, la rehabilitación del plan MadRe, el Fondo de Reequilibrio Territorial, los presupuestos participativos, la limpieza o las actuaciones en centros educativos, ha indicado este miércoles en rueda de prensa el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Entre esos ejes blindados se incluye la subida comprometida del 1 por ciento en las retribuciones de los empleados públicos, en marcha cuando legalmente sea posible por parte del Estado; el incremento de la aportación al Consorcio Regional de Transportes; la compra en 2017 de 250 autobuses de la EMT; nuevas bibliotecas y eventos culturales; inversiones plurianuales como la de Plaza de España, el Mercado de Legazpi, en el Parque Lineal del Manzanares, el Anillo Verde, instalaciones de Policía Municipal y Bomberos o las inversiones en los cementerios.

"Esos compromisos políticos no son un brindis al sol, no son faroles. Tenemos capacidad económica para llevar a cabo las políticas a las que nos estamos comprometiendo. Eso no lo va a obstaculizar ni una situación excepcional como una prórroga presupuestaria", ha declarado el delegado. Será el lunes cuando se retomen las negociaciones entre Ahora Madrid y PSOE.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)