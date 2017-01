El Ayuntamiento de Barakaldo detecta 1.600 tarjetas OTA "fraudulentas"

4/01/2017 - 17:23

Ha expedido 782 tarjetas de residente gratuitas en las dos primeras jornadas desde su puesta en marcha

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barakaldo ha detectado 1.600 tarjetas de OTA para residente "fraudulentas", que han sido dadas de baja "de manera inmediata", dentro del proceso de "cotejo" de datos que ha realizado con motivo de la puesta en marcha de la tarjeta de residente gratuita. En las dos primeras jornadas desde la apertura de solicitudes, se han otorgado 782 tarjetas.

Las tarjetas de OTA gratuita para residentes, que permiten aparcar en la zona de residencia, han entrado en vigor esta semana. Según ha explicado el Consistorio vizcaíno, las oficinas del servicio de la OTA de Barakaldo, situadas en la calle San Juan, han experimentado "colas" tanto el lunes como el martes, debido a la afluencia de vecinos que deseaban obtener la tarjeta.

En total, entre estos dos días, se han expedido 782 tarjetas. Para efectuar su solicitud es imprescindible acudir a las oficinas de la OTA con la póliza del seguro en el que aparecen los conductores habituales del vehículo para el que se solicita el permiso.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales, Jon Andoni Uria, ha precisado que "es importante que se lleve la póliza y no el certificado de pago", documento con el que "no se pueden realizar las comprobaciones necesarias".

El Ayuntamiento de Barakaldo ha elaborado una lista con las matrículas que pueden beneficiarse de esta nueva medida y que ha cifrado en 22.000 vehículos. El edil ha destacado que se está haciendo "un gran esfuerzo en llevar a cabo el cotejo de los datos necesarios y su traslado a la empresa que gestiona el servicio de la OTA, con el objetivo de facilitar los trámites" a los vecinos.

"Se ha creado un amplio dispositivo técnico, en el que están implicadas las área de Servicios Municipales y Gestión Tributaria además del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), que permite que no sea necesario presentar el empadronamiento o el Impuesto de Circulación para obtener la tarjeta de residente", ha explicado.

TARJETAS FRAUDULENTAS

En este trabajo de "cotejo de datos", se han detectado 1.600 tarjetas de residente "fraudulentas" que "directamente se han dado de baja". Entre ellas, se encuentran casos en los que el vehículo no estaba empadronado en Barakaldo, el propietario no estaba empadronado en Barakaldo, los propietarios no se encontraban al corriente de los pagos del Impuesto de Circulación o la tara del vehículo era superior a los 2.000 kilos.

Barakaldo cuenta con 13.000 tarjetas de residente en la actualidad, a las que se añaden las de reciente creación esta semana. Todas las personas que ya contaban con la tarjeta de residente la han visto renovada de forma automática "con la nueva gratuidad" sin tener que solicitarlo en las oficinas de la OTA.

Entre los problemas que se han detectado en las solicitudes realizadas en las oficinas de la calle San Juan, la mayoría se deba a que los vehículos que no se encuentran inscritos en el padrón municipal "bien porque son de reciente adquisición y aún no están recogidos en él o bien porque en el permiso de circulación se mantiene una dirección antigua de la propietaria o propietario", ha señalado Uria.

En ese sentido, ha advertido de que los solicitantes deberán acudir al Ayuntamiento y modificar el domicilio del vehículo para poder solicitar la tarjeta gratuita.

Esta tarjeta podrá obtenerse a lo largo de todo el año. El horario de atención en las oficinas de la OTA es de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.30 de lunes a jueves y de 8.30 a 14.30 horas los viernes.

NUEVO MODELO DE OTA EN BARAKALDO

Por otro lado, el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales ha recordado que la nueva ordenanza de Tasas y Precios Públicos también recoge el precio de una nueva zona marrón de OTA, que permitirá aparcar en las zonas "más alejadas del centro" a 1 euro por media jornada y 1,5 euros durante toda la jornada. También se ha creado un precio "especial" para los comerciantes de la ciudad con un precio máximo por día de 1,25 euros.

"Estos cambios no están operativos aún y entrarán en vigor a lo largo de este año ya que es necesario tener en cuenta otras ordenanzas como la de Tráfico", ha aclarado Uria.

El nuevo modelo también contempla una nueva distribución de las zonas de OTA, que en la actualidad suman 11, con el objetivo de "hacer una zonificación más lógica donde cada zona abarque más calles" para facilitar la movilidad de los vecinos y "la búsqueda de un espacio en el que aparcar sus vehículos". Este cambio se llevará a cabo a lo largo de este año.