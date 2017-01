El Clúster Aeroespacial Andaluz Hélice obtiene el certificado de 'Excelencia en la gestión'

4/01/2017 - 17:39

El clúster aeroespacial andaluz Hélice ha obtenido la categoría Bronce en 'Excelencia en la Gestión de Clúster', un certificado que otorga la Secretaría Europea de Análisis de Clústeres (ESCA) y que supone un reconocimiento a su buena gestión, una certificación que es el resultado de un análisis sobre la estructura, gobernabilidad, estrategia y financiación de Hélice que ha sido valorado por los expertos de la ESCA.

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

Según indica Hélice en una nota, el clúster aeroespacial andaluz está participando en el desarrollo del proyecto europeo 'Rue Aero' (Reaching Up to Excellence in Aerospace Cluster Management), donde se enmarca este reconocimiento, y que está dirigido a "mejorar la excelencia y la calidad en la gestión de los clústeres aeroespaciales europeos, con el que también se pretende "reforzar el papel que desarrollan estas entidades como aglutinadoras e impulsoras del crecimiento del sector aeronáutico en Europa".

El proyecto se está llevando a cabo a través de la Asociación Europea de Clústeres Aeroespaciales (EACP, European Aerospace Cluster Partnership), de la que HÉLICE es miembro y en la que se integran los principales clústeres y asociaciones aeroespaciales de diversos países europeos.

Entre otras acciones puestas en marcha, se ha impartido un programa de formación a los clústeres participantes para mejorar el nivel de excelencia, a través de la ESCA, que cuenta con una amplia red internacional de expertos a disposición de estas organizaciones para asesoramiento y mejora de sus prácticas.

Para Arturo de Vicente, director de Hélice, "obtener este certificado no deja de ser un aliciente para seguir trabajando día a día por y para todas las empresas de nuestro clúster, siempre con el objetivo de ofrecerles un mejor apoyo y servicio que repercutan en el fortalecimiento de nuestra industria aeronáutica".

Además de HÉLICE, en el consorcio del proyecto 'Rue Aero' participan otros importantes clústeres europeos socios de EACP como Hegan (España), Hamburg Aviation (Alemania), Aerospace Valley (Francia), Portuguese Aerospace Industry Association, Pemas (Portugal), Niedersachsen Aviation (Alemania), Pôle Pégase (Francia), Berlin-Brandenburg Aerospace Alliance (Alemania), y Campania Aerospace Technological District (Italia).