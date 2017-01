Bermúdez, abierto al diálogo con los taxistas si cesa el "chantaje" a vecinos y comerciantes

4/01/2017 - 17:37

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, reiteró este miércoles que el Ayuntamiento está dispuesto a dialogar con el sector del taxi que ha renegado de los acuerdos alcanzados con el gremio en su conjunto, siempre y cuando cese el "chantaje permanente a los vecinos y a los comerciantes" de la ciudad.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 (EUROPA PRESS)

Bermúdez recordó que desde el pasado mes de septiembre ha mantenido cinco reuniones con la representación del sector (29 de septiembre, 26 de octubre, 24 de noviembre, 21 de diciembre y 22 de diciembre) en las que se han alcanzado una serie de acuerdos "de los que ahora se desmarcan un centenar de los 897 taxistas que hay en Santa Cruz".

El alcalde precisó que el Ayuntamiento "ha estado y seguirá estando abierto" a un diálogo que, en cualquier caso, se retomará en cuanto depongan una actitud que perjudica enormemente a los ciudadanos y a los sectores económicos de la ciudad, "precisamente de los que estos mismos taxistas viven", subrayó.

"Les animo a que retomen la senda del diálogo", añadió Bermúdez, quien considera no obstante que ese diálogo solo es posible cuando hay predisposición por ambas partes y que no se puede producir si una de ellas sigue enrocada en una protesta, "de la que la gente no tiene culpa alguna".

Además, el alcalde se preguntó cómo es posible negociar si un día se alcanzan determinados acuerdos y al siguiente se desdicen. "Un diez por ciento de los taxistas no puede condicionar los asuntos pactados y firmados con la totalidad del sector", dijo.

Bermúdez recordó que de las tres reivindicaciones principales que mantienen los taxistas que han renegado de los acuerdos mayoritarios dos de ellas, el transfer y la tarifa única, no son competencia municipal, y la tercera, el rescate de licencias, se ha asumido por el Ayuntamiento desde el año 2011.

Sobre este último aspecto, recordó que el presupuesto municipal para el próximo año contempla una nueva partida de dos millones de euros y que hasta el momento se han rescatado 141 licencias de taxistas "con dinero público".

REUNIÓN CON EL CABILDO SOBRE EL TRANSFER

"Llegaremos, tal y como está acordado, a las 732 licencias, para lo que nos quedan 165, cuyos presupuestos ya están aprobados", enfatizó Bermúdez, quien también aseguró que "durante la reunión celebrada el 21 de diciembre con la participación del consejero responsable del Gobierno de Canarias, éste nos solicitó de plazo hasta el 9 de febrero para solucionar el asunto de la tarifa única".

Sobre cómo abordar los diferentes puntos, admitió que "no hay ningún inconveniente a hacerlo juntos o por separado, como ya se ha hecho en otras ocasiones".

Finalmente, en relación con el transfer, el alcalde señaló que el Cabildo sabe cuál es la propuesta de los taxistas de Santa Cruz a este respecto, además de apuntar que "el Ayuntamiento solicitará a la corporación insular una reunión, a la mayor brevedad posible, para que indique el por qué de la no aplicación de la legalidad vigente en la isla".