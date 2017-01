El hombre juzgado por una pintada en Villaviciosa, condenado a pagar 60 euros

4/01/2017 - 20:31

El hombre que fue juzgado en noviembre por la realización de una pintada en Villaviciosa ha sido condenado por el juzgado número 2 de Gijón a una multa de seis euros durante 10 días (60 euros en tota) por una falta de daños.

OVIEDO, 4 (EUROPA PRESS)

Se trata de una cuantía mucho menor que la que pedía el Ministerio Fiscal, quien llegó a pedir 10 meses de multa con una cuota diaria de seis euros (1.800 euros) por un delito de daños.

La razón de tan amplia diferencia la explica el juez en sus argumentos jurídicos. Recuerda el principio en Derecho Penal de aplicar la legislación más beneficiosa para el acusado y recuerda al Fiscal que en el momento en el que tuvieron lugar los hechos no se encontraba vigente el artículo 263.2 del Código Penal, que es el que pretendía que se aplicase.

El juez además sólo hace responsable al hombre, que no tiene antecedentes, de una de las pintadas y no de otras que se produjeron aquel 11 de mayo de 2014 "puesto que no cabe descartar que otra u otras personas distintas al propio acusado llevaran a cabo tales pintadas". Señala también la ausencia de testigos.

El sindicato Corriente Sindical de Izquierda (CSI) Asturias ha anunciado que se recurrirá la sentencia, ya que, aunque se reconoce que no hubo delito alguno, no está de acuerdo tampoco con el pago de esos 60 euros de multa.