El PP subrayó este jueves que el compromiso adquirido con Ciudadanos para limitar los mandatos del presidente a 8 años no afectaría al actual jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy porque, “evidentemente”, cuando se apruebe “no tendrá carácter retroactivo”. Además, desde el partido se insiste en que su líder se encuentra en estos momentos con “ánimo para seguir adelante”.

Lo dijo el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en una entrevista en RNE recogida por Servimedia al referirse a la limitación de mandatos, una de las seis medidas contenidas en el pacto anticorrupción que firmó su partido con la formación naranja como condición para empezar a negociar el acuerdo de investidura que posibilitó a Rajoy renovar su cargo al frente de La Moncloa.

Maíllo explicó que la limitación de mandatos no está contemplada en los estatutos del PP, lo que no excluye que los compromisarios puedan “plantear y debatir esta cuestión” en el Congreso Nacional que se celebrará del 10 al 12 de febrero en Madrid. “Ha habido limitación de mandatos voluntarios. Aznar estableció 8 años, pero no como limitación desde el punto de vista legal, que en nuestra legislación no existe”, reseñó.

Preguntado por si ve a Rajoy gobernando durante 12 años y, en ese caso, cómo quedaría el acuerdo rubricado con Ciudadanos, indicó que ve al líder de su partido “con ánimo para seguir adelante” por haber ganado las elecciones generales en dos ocasiones. “¿Qué partido prescinde de lo mejor que tiene?”, se preguntó, al tiempo que apostilló que “entiende” que el PSOE prescindiera de Pedro Sánchez “porque el ‘no es no’ no daba más de sí”.

Dicho esto, reiteró que la actual legislación española “no establece ningún tipo de limitación”, aunque a renglón seguido afirmó que el PP “tiene la intención de cumplir” el acuerdo con Ciudadanos también en este punto. “Lo cumpliremos, pero evidentemente no tendrá carácter retroactivo”, avisó. A partir de ahí, “lo que haga Rajoy, Dios dirá”. “Ahora estamos empeñados en cuatro años que son suficientemente apasionantes”, añadió.

Por otro lado, reiteró que Rajoy será quien tenga “la última palabra” sobre si María Dolores de Cospedal, actual ministra de Defensa, sigue en la Secretaría General del partido. Pese a entender que “esto de los nombres da mucho juego”, Maíllo abundó en que el Congreso ha de centrarse en “lo importante”, esto es, los “contenidos”.

