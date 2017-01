Albiol avisa de que no se permitirá otro 9N: "Ya nos engañaron una vez y no volverán a hacerlo"

5/01/2017 - 10:31

Descarta una financiación singular para Catalunya pero pide un sistema que reconozca "su esfuerzo"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP catalán, Xavier García Albiol, ha avisado a los soberanistas de que el Estado no permitirá la celebración de otra votación no autorizada sobre la independencia de Catalunya como la que se celebró el 9 de noviembre de 2014: "Ya nos engañaron una vez y no volverán a hacerlo".

En una entrevista de Europa Press, ha sentenciado que "lo que sucedió el 9N era un caso novedoso, pero en 2017, el Gobierno y los partidos constitucionalistas tienen las cosas muy claras, tienen precedentes y saben perfectamente como se las gastan" los independentistas.

"Por eso, lo que vivimos entonces no se volverá a repetir [...] Nadie abrirá dependencias públicas para poner urnas ilegales", ha avisado, y ha llamado a la unidad de acción de Gobierno, PP, PSOE y C's para hacer frente al referéndum.

Preguntado por los métodos con los que se impedirá la apertura de espacios públicos en caso de que se convoque un referéndum unilateral, ha dicho que "es una cuestión que, cuando llegue el momento hipotético, le corresponde decidir al Gobierno pactando con los partidos constitucionalistas".

Lo que nadie podrá impedir, ha ironizado, es que "un grupo de amigos organicen una consulta en la sede de la ANC o de CDC --ahora PDeCAT--, ya que, si quieren poner urnas de cartón allí, pueden hacerlo", pero nunca podrán pactar un referéndum independentista con el Estado mientras gobierne el PP, ha avisado.

Albiol ha defendido que la ponencia política que el PP debatirá en su congreso de febrero cierre la puerta a cualquier tipo de referéndum sobre la independencia: "No cabe ninguna discusión sobre este tema. Trabajamos para ofrecer un proyecto de presente y futuro para todos los españoles".

Sobre la posibilidad de seguir la 'vía Cameron' y abrirse a pactar un referéndum como reclaman los soberanistas, Albiol ha dicho que no se puede comparar la realidad del Reino Unido con la de España, donde "no hay una demanda de la inmensa mayoría" de los ciudadanos a favor de la independencia.

Y ha precisado que el PP sí que se abre a hablar sobre una reforma de la Carta Magna: "Si alguien quiere cambiar el modelo de Estado debe poner sobre la mesa una reforma de la Constitución y concretar qué quiere reformar, cuándo y con quién. Estamos abiertos a hablar sobre estas bases, pero dejando muy claro qué, cómo y cuándo se tiene que llevar a cabo".

Si se diera este escenario, "debería ser una decisión que deberían tomar todos los españoles, no sólo una parte", y ha dicho que la estrategia de los partidos independentistas catalanes tiene tics autoritarios.

"El Govern lleva tiempo instalado en el mundo de 'Matrix' y se cree sus propias mentiras", ha asegurado, y por eso no le extraña la lista de 'Politico' en que el presidente Carles Puigdemont aparece como una de las personalidades que pueden arruinar el 2017.

MÁS PEDAGOGÍA

Albiol ha defendido que, en la primera legislatura de Mariano Rajoy, el Gobierno central tuvo que centrarse en la recuperación económica del país: "Era deseable más pedagogía en Catalunya, sí, pero teníamos encima el rescate", ha dicho después de que su antecesor Josep Piqué haya asegurado que el Gobierno no ha hecho pedagogía en Catalunya, sino que se ha limitado a los tribunales para hacer frente al independentismo.

Una vez sorteada la crisis e iniciada la recuperación económica --ha dicho--, el Gobierno central ha redoblado su acción en Catalunya pero se encuentra con un Govern que "le muerde la mano" que le tiende constantemente.

Preguntado por si ya hay fecha para la reunión Rajoy-Puigdemont, ha dicho que no le consta y que se producirá "cuando consideren oportuno o cuando el contexto y la agenda lo permita".

MODELO DE FINANCIACIÓN

El PP catalán apuesta por una financiación para Catalunya que se sustente en la solidaridad territorial y al mismo tiempo reconozca "su esfuerzo", una propuesta que ya ha trasladado al PP y que espera que el Gobierno concrete en breve: el 17 de enero se celebrará una conferencia de presidentes autonómicos para abordar este asunto, aunque Puigdemont ha anunciado que no acudirá.

Albiol considera que no debe haber una financiación singular para Catalunya porque se trata de un concepto "pervertido y contaminado por culpa de los independentistas, y daría una visión que no obedece a la realidad".

"El modelo debe ser justo con comunidades como Madrid o Catalunya, cuyos ciudadanos hacen un mayor esfuerzo y tienen una cultura de emprendeduría más arraigada que en otros territorios", ha defendido.